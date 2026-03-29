Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Els Bombers de la Generalitat reben prop de 350 avisos per la ventada, el 80% a la demarcació de Girona

Protecció Civil preveu que l'episodi de fort vent s'allargui fins dimarts al matí

Un arbre de grans dimensions ha caigut per la ventada als Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols

ACN

Barcelona

 Els Bombers de la Generalitat han rebut uns 350 avisos per la ventada entre les 20.00 hores d'ahir dissabte i les 11.30 hores d'aquest diumenge. El 80% dels serveis s'han concentrat a la Regió d'Emergències de Girona (261). La gran majoria de sortides han consistit a retirar arbres caiguts, elements de teulats i de la xarxa elèctrica. A les poblacions de Vall-llobrega, Palamós i Calonge, al Baix Empordà, la caiguda de plaques solars i elements de teulats han provocat danys a diversos vehicles estacionats al carrer. I a Sant Feliu de Guíxols ha caigut un arbre de grans dimensions a la zona dels Jardins Juli Garreta. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Ventcat i preveu que l'episodi de fort vent s'allargui fins dimarts al matí.

Finalment, a l'Escala (Alt Empordà), un petit incendi forestal ahir dissabte a la nit a l'entorn de Vilanera va cremar uns 5.000 m2 i va mobilitzar fins a sis dotacions terrestres de Bombers. El foc va afectar una línia elèctrica i el subministrament a part del municipi. Ja s'ha restablert el subministrament a bona part dels usuaris, però no es descarta que hi pugui haver alguna afectació més a les pròximes hores, segons el consistori empordanès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
