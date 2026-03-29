La UdG debat sobre qüestions estratègiques pels estudiants
Els representants estudiantils també debaten sobre una possible aturada acadèmica
El Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) va celebrar aquest divendres el seu ple a la Universitat de Girona (UdG), en una sessió concebuda com un espai clau per a la deliberació i la presa de decisions del conjunt de la comunitat universitària catalana.
Durant la trobada, els representants estudiantils van debatre i aprovar diversos punts estratègics sobre el funcionament del Consell, alhora que van abordar qüestions d’interès per a l’estudiantat.
Entre els temes destacats, va prendre especial rellevància el debat sobre l’aturada acadèmica i la seva possible aplicació coordinada entre les universitats catalanes, una qüestió que afecta directament tot l’estudiantat del sistema universitari.
La celebració del ple a la UdG s’emmarca en el sistema de seus rotatòries del CEUCAT. En aquesta ocasió, el Consell d’Estudiants de la UdG va voler posar en valor la recuperació d’aquesta trobada, després que des de 2023 no se n’hagués celebrat cap.
