El vent obliga a celebrar la benedicció de Rams a l'interior de la Catedral de Girona
Centenars de gironins han donat la benvinguda a la Setmana Santa amb la celebració presidida pel bisbe de Girona i acompanyada per la Capella de Música de la Catedral de Girona
La Catedral de Girona ha acollit centenars de gironins per donar l'entrada a la Setmana Santa. Aquest any, la benedicció del Diumenge de Rams s'ha celebrat íntegrament a l'interior de la catedral degut a les alertes de vent. Així doncs, la plaça dels Apòstols de Girona avui no ha sigut l'escenari de l'acte com és de costum.
Al voltant de les onze del matí, palmes i palmons s'han unit a la part final de la Catedral. No han sigut només gironins els qui han volgut assistir en aquesta primera celebració de Setmana Santa, també s'hi han acostat nombrosos turistes encuriosits, arribant a ser 400 persones a l'interior d'aquest temple cristià. "Portem uns dies voltant: Cadaqués, Montserrat, Sabadell... I avui Girona. Hem pujat a la catedral per veure la celebració, però no com a creients", ha explicat Jean-Luc Marion, un turista provinent de Marsella. Mentre que alguns hi han arribat sense gairebé indicacions, sembla que d'altres no se n'han acabat d'assabentar, i és que la catedral no s'ha omplert del tot en cap moment.
La cerimònia ha comptat amb l'acompanyament constant de la Capella de Música de la Catedral de Girona, una de les agrupacions musicals més antigues del país. Des de l'orgue, les veus del cor han conduit les paraules del bisbe de Girona, fra Octavi Vilà que ha presidit la benedicció que s'ha estès al llarg de la catedral amb la nau gòtica més ampla del món.
Una cerimònia marcada pel vent
A set dies de la Pasqua de Resurrecció, el vent sembla que també vol ser-hi per celebrar l'arribada de la Setmana Santa. Les darreres setmanes les alertes de vent són constants i no ha sigut diferent en Diumenge de Rams, és per això que prudentment des de l'esglèsia es va decidir traslladar tots els espais de la celebració d'avui a l'interior i així evitar possibles accidents. "És veritat que és més original a fora, però dins ha estat bé i no hi ha hagut cap problema", ha assegurat Jordi Vilarrassa, veí de la ciutat des de fa dos anys. "Des que som a Girona, venim tant a la Missa del Gall com al Diumenge de Rams i sempre hi ha molta gent, l'any passat vam haver d'anar a Sant Fèlix i tot".
La Catedral de Girona és el centre litúrgic principal de la província, però la celebració s'ha estès a diversos municipis, des de la Costa Brava fins a l’interior i el Pirineu. Al llarg d'aquesta setmana, el territori gironí acollirà múltiples processons del Sant Enterrament, celebracions de la Passió i activitats culturals com el concert de Pasqua.
