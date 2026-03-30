Cancel·len un deute de 15.465 euros a un gironí afectat per un ERTO durant la pandèmia
L’afectat s’ha acollit a la Llei de Segona Oportunitat després d’acumular préstecs i problemes de liquiditat
Un veí de la comarca del Gironès ha aconseguit la cancel·lació d’un deute de 15.465 euros després d’acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat, un mecanisme legal destinat a persones físiques en situació d’insolvència.
L’afectat, pare d’un menor, havia contret diverses obligacions financeres per fer front a dificultats econòmiques familiars. Segons el relat del cas, l’origen de l’endeutament es remunta a operacions de crèdit vinculades a l’avançament de nòmines. La situació es va complicar quan, després d’un bloqueig en l’accés al seu compte bancari i el posterior tancament, van quedar pendents diversos pagaments associats.
Posteriorment, va traslladar la seva operativa a altres entitats bancàries. En una d’elles va sol·licitar un préstec personal per cobrir necessitats urgents del seu entorn familiar, però no el va poder retornar íntegrament. També va contractar finançament per adquirir un vehicle, tot i que va tornar a patir problemes de liquiditat.
La situació es va agreujar durant la pandèmia, quan el deutor es va veure afectat per un ERTO. Segons la informació facilitada, aquesta pèrdua d’ingressos va derivar en la retirada del vehicle per part de l’empresa mitjançant execució extrajudicial. A això s’hi va sumar la contractació de petits préstecs de finançament ràpid i la compra de telèfons mòbils a crèdit, que posteriorment va vendre “amb la intenció d’obtenir liquiditat per cobrir despeses bàsiques de la llar”.
L’exoneració s’ha tramitat mitjançant el mecanisme de l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI), previst en la Llei de Segona Oportunitat. Sobre aquesta eina, des del despatx que ha gestionat el cas assenyalen que “Espanya va introduir la Llei de Segona Oportunitat en el seu sistema jurídic l’any 2015. L’objectiu de la seva implementació va ser oferir una sortida a persones que es troben en situació de sobreendeutament i no poden assumir els imports pendents de pagament a causa de diferents circumstàncies, siguin laborals, de salut o de qualsevol altra índole”.
La normativa estableix que, per accedir a aquest procediment, el deutor ha d’actuar de bona fe, no haver estat condemnat per delictes de caràcter socioeconòmic en els darrers deu anys i trobar-se en una situació actual o imminent d’insolvència.
