Un cotxe xoca contra un fanal a la rotonda de Santa Eugènia de Girona
L’accident, que ha tingut lloc cap a les sis de la tarda, no ha deixat ferits, però ha deixat la columna de l’enllumenat torta
Un cotxe ha xocat aquest dilluns al vespre contra un fanal situat a la rotonda de Santa Eugènia de Girona. Els serveis d’emergència han rebut l’avís cap a les sis de la tarda. Al vehicle hi viatjaven dues persones i cap d’elles ha resultat ferida. Tot i això, l’impacte ha deixat el fanal tort, tot i que es mantenia dret.
Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, que han quedat pendents de la retirada de l’element malmès. En aquell moment, els efectius estaven en contacte amb la brigada municipal per decidir si la intervenció la feien els serveis municipals o els mateixos Bombers.
