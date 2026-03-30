Morts fred
Els Mossos detenen "in fraganti" dos homes a Quart quan robaven en una empresa

La furgoneta que feien servir els lladres tenia les plaques tapades i transportava maquinària sostreta d'unes obres del mateix recinte

Les imatges del robatori a una empresa de Quart

Les imatges del robatori a una empresa de Quart / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Quart

Els Mossos d’Esquadra van detenir "in fraganti" el dissabte 28 de març a Quart dos homes de 33 i 38 anys acusats d’un robatori amb força en una empresa del municipi.

Els fets van passar cap a dos quarts de vuit del vespre, quan la policia va rebre l’avís que dues persones havien accedit al recinte amb una furgoneta. Quan els agents van arribar-hi, van comprovar que la porta d’accés estava forçada.

Segons han informat els Mossos, en aquell moment van veure un home corrent i, tot seguit, un segon individu que sortia d’una furgoneta i que també va fugir en detectar la presència policial.

Durant l’escapada, els sospitosos van llençar a terra dos parells de guants, dos tapaboques, una gorra i unes tenalles. Finalment, els agents els van localitzar a la part posterior de l’empresa i els van detenir.

Maquinària d'unes obres

En l’escorcoll de la furgoneta, la policia va comprovar que duia les plaques de matrícula tapades amb cinta americana. A l’interior del vehicle hi van trobar maquinària de construcció que, suposadament, acabaven de sostreure d’unes obres que s’estaven fent a la mateixa empresa.

Els dos arrestats van quedar acusats d’un delicte de robatori amb força. Un d’ells tenia antecedents.

