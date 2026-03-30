Girona desplegarà de seixanta agents per garantir la seguretat en els actes de Setmana Santa
La Policia Municipal engega un dispositiu especial en el qual s'inclouen controls de trànsit i vigilància en punts estratègics
Amb la finalitat de garantir el bon desenvolupament de les celebracions i la seguretat dels assistents en els diversos actes que se celebraran a Girona durant la Setmana Santa, la Policia Municipal engegarà aquesta setmana un dispositiu especial de seguretat. Aquest, inclou controls de trànsit, vigilància en punts estratègics i reforç de la seguretat ciutadana i es mobilitzaran més de seixanta agents en els diferents actes previstos entre l’1 i el 3 d’abril.
La tinenta d'alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha apuntat que "la coordinació dels efectius i la planificació dels recorreguts són claus per compatibilitzar la celebració amb la mobilitat a la ciutat". També ha afegit que l'Ajuntament ha plantificat un "un operatiu ampli i coordinat per donar resposta a l’afluència de persones prevista durant aquests dies". Aquest dispositiu especial permetrà garantir que tots els actes es desenvolupin amb normalitat i amb les màximes condicions de seguretat. Per altra banda, la policia recomana a la ciutadania seguir les indicacions dels agents i preveure possibles restriccions de trànsit durant els actes.
Entre els actes destacats de Setmana Santa hi ha l’entrega del Penó que es farà aquest dimecres (20 hores). Aquest any, el pendonista dels Manaies és serà l'advocat i expresident de l'entitat Carles Mascort i l'entrega es farà en un pis que fa cantonada entre el carrer Santa Clara i el carrer Nou. Aquest divendres també es farà la tradicional la recollida del penó (18.30 hores) i se celebrarà Processó del Sant Enterrament (amb inici a les 21 hores a la Catedral), que serà l’esdeveniment amb més desplegament policial, amb 49 agents. Tots els actes comptaran amb itineraris vigilats per facilitar la mobilitat i minimitzar les afectacions.
Subscriu-te per seguir llegint
