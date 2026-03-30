Les obres de la passera de Font del Rei començaran a la tardor
L’alcalde Salellas avança que la licitació s’aprovarà la setmana vinent i que els treballs, després de més de cinc anys tancada, s’allargaran uns tretze mesos
Les obres de la passera de la Font del Rei començaran aquesta tardor i s’allargaran aproximadament tretze mesos. Així ho va avançar aquest dilluns l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, durant la reunió amb veïns de l’Eixample, on va concretar el calendari previst per a una actuació llargament esperada en aquest punt de la ciutat.
Segons va explicar l’alcalde, el govern municipal portarà la setmana vinent al ple l’aprovació de la licitació d’aquest projecte, pressupostat en prop d’un milió d’euros. A partir d’aquí, la previsió és que les obres es puguin adjudicar i començar la tardor vinent. «Comptem que començaran aquesta tardor», va afirmar Salellas, que també va situar en uns tretze mesos la durada aproximada dels treballs.
L’anunci posa data a una reivindicació pendent des de fa més de cinc anys. La passera està tancada des del desembre del 2020, quan es va impedir el pas de vianants per problemes estructurals. Des de llavors, la situació s’ha mantingut sense que s’hagin iniciat les obres de substitució o millora, malgrat que es tracta d’un punt de connexió important per a l’entorn.
En aquest sentit, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ja havia recordat anteriorment que existia la «necessitat» de licitar l’actuació «el més aviat possible» per desencallar una infraestructura clausurada des de finals del 2020. Font també havia explicat que el projecte definitiu es va aprovar l’estiu passat i que la nova passera es planteja amb tres grans objectius: millorar-ne l’accessibilitat, reforçar la seguretat i fer-ne més còmode l’ús quotidià.
Una de les principals millores serà l’ampliació de l’estructura. La passera passarà dels 1,40 metres actuals d’amplada als 2,80 metres, de manera que es facilitarà el pas i es permetrà l’ús per part de persones amb mobilitat reduïda. Aquesta ampliació és un dels canvis centrals del projecte, que busca adaptar el pas a criteris més exigents d’accessibilitat i comoditat. A més, la futura infraestructura incorporarà il·luminació a banda i banda, amb l’objectiu de reforçar la sensació de seguretat, especialment en moments de poca llum o en horari nocturn. El projecte també inclou la instal·lació de baranes transparents, pensades per millorar el confort dels usuaris i reduir la sensació d’encaixonament durant el pas.
La passera de la Font del Rei es va construir fa cinquanta anys de manera provisional mentre es projectava el pont de la Font del Rei. Actualment, està tancada per motius de seguretat després que un informe tècnic identifiqués patologies estructurals que afectaven sobretot la part inferior de la passarel·la, amb bigues oxidades i lloses de formigó malmeses.
Cristina Cervià
Més enllà de les millores tècniques, el projecte també incorpora una dimensió simbòlica. L’Ajuntament ha previst que la passera porti el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià, morta el 2019 a causa d’un càncer. Amb aquest gest, el consistori vol reconèixer la seva trajectòria i la seva implicació en el teixit cultural de la ciutat.
