Lluc Salellas: "No defensaria ni proposaria que la selecció espanyola vingués a jugar a Girona"
L'alcalde de Girona assegura que no gastaran diners per posar una pantalla: "Són partits (els del Mundial de futbol) que es fan en obert per tothom".
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat que "no defensaria ni proposaria que la selecció espanyola vingués a jugar a Girona". El batlle gironí, a preguntes de Girona Media, ha defensat que, en canvi, sí que facilitaria que "vingués la selecció catalana".
"Mai he donat suport a la selecció espanyola de cap esport perquè no considero que sigui la meva nació i, per tant, no defensaria ni proposaria que la selecció espanyola de futbol vingués a jugar a Girona", ha matisat.
A més, Salellas ha afegit que l'ajuntament no gastarà diners "de totes i tots per posar una pantalla per veure la selecció espanyola. Uns partits que fan en obert i que, per tant, tothom pot veure a casa seva".
Les declaracions, un avançament d'una entrevista realitzada pel citat mitjà, no han trigat a córrer a les xarxes socials.
L'estiu de 2024, Lluc Salellas no va autoritzar la instal·lació d’una pantalla gegant a Girona per presenciar la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra. En aquella ocasió, l'alcalde va dir a Catalunya Ràdio que "una cosa és mirar el partit de futbol i una altra és organitzar un esdeveniment amb una clara connotació de nacionalisme banal".
