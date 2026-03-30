Lluc Salellas: "No defensaria ni proposaria que la selecció espanyola vingués a jugar a Girona"

L'alcalde de Girona assegura que no gastaran diners per posar una pantalla: "Són partits (els del Mundial de futbol) que es fan en obert per tothom".

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas. / ACN

Redacció

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat que "no defensaria ni proposaria que la selecció espanyola vingués a jugar a Girona". El batlle gironí, a preguntes de Girona Media, ha defensat que, en canvi, sí que facilitaria que "vingués la selecció catalana".

"Mai he donat suport a la selecció espanyola de cap esport perquè no considero que sigui la meva nació i, per tant, no defensaria ni proposaria que la selecció espanyola de futbol vingués a jugar a Girona", ha matisat.

A més, Salellas ha afegit que l'ajuntament no gastarà diners "de totes i tots per posar una pantalla per veure la selecció espanyola. Uns partits que fan en obert i que, per tant, tothom pot veure a casa seva".

Les declaracions, un avançament d'una entrevista realitzada pel citat mitjà, no han trigat a córrer a les xarxes socials.

L'estiu de 2024, Lluc Salellas no va autoritzar la instal·lació d’una pantalla gegant a Girona per presenciar la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra. En aquella ocasió, l'alcalde va dir a Catalunya Ràdio que "una cosa és mirar el partit de futbol i una altra és organitzar un esdeveniment amb una clara connotació de nacionalisme banal".

