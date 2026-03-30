El Modern programa una primavera plena d’activitats audiovisuals i digitals a Girona
El centre oferirà d’abril a juny xerrades, presentacions i mostres sobre videojocs, cinema i intel·ligència artificial, a més de tres ponències del cicle Projecta’t i una exposició per Temps de Flors
El Modern Centre Audiovisual i Digital de Girona ha presentat la programació d’activitats audiovisuals i digitals per a aquesta primavera, amb una proposta que s’allargarà d’abril a juny i que combinarà xerrades, presentacions i mostres adreçades tant a estudiants i professionals com al públic general interessat en aquest àmbit.
La programació arrencarà el 9 d’abril, a les sis de la tarda, amb la xerrada “Del concepte al leitmotiv: crear la banda sonora d’un videojoc”, a càrrec del pianista i creador de contingut digital Victor Martínez, conegut com a Victormame. La sessió girarà entorn del procés de creació de la banda sonora del videojoc Manairons. El 22 d’abril, també a les sis, serà el torn de la ponència “Videojocs: indústria, empreses i oportunitats”, que oferirà Aïda Figuerola, neuropsicòloga i experta en gestió de talent creatiu i tecnològic. La proposta abordarà una panoràmica del sector dels videojocs i les seves principals sortides professionals.
Projectes i prototips
En aquest mateix àmbit, El Modern acollirà el 21 de maig la tercera edició de la DemoDay, una jornada en què es presentaran els projectes que han passat pel programa d’incubació GameGi. En aquesta edició, els assistents podran veure i provar els videojocs Zoes’Game, Supernova Deliveries i Abanto. Més endavant, el 12 de juny, el centre serà escenari de la tercera edició de l’A3 Games Festival, una mostra de videojocs independents pensada especialment per a estudiants i estudis emergents, amb l’objectiu de donar visibilitat a projectes i prototips.
Pel que fa a l’àmbit audiovisual, el 29 d’abril s’hi farà la presentació de “Gilbert: un Goya artesanal”. L’il·lustrador i realitzador gironí Jordi Jiménez explicarà el recorregut del curtmetratge Gilbert, des dels seus inicis en un curs per a persones en situació d’atur fins a obtenir el Goya al millor curtmetratge aquest 2026. Després de la xerrada, el film, fet íntegrament amb la tècnica de l’stop motion, es podrà veure al Cinema Truffaut. La programació continuarà el 3 de juny amb la xerrada “Intel·ligència artificial i creació audiovisual: els límits del cinema”, a càrrec de la cineasta i investigadora Anna Giralt. La sessió plantejarà com la irrupció de la intel·ligència artificial està transformant els processos de creació audiovisual, des de la producció fins al muntatge i l’anàlisi d’arxius.
A més de la programació pròpia, El Modern també acollirà tres ponències obertes al públic dins del programa Projecta’t, impulsat per Joves Programadors i Programadores del Cinema Truffaut. El cicle començarà el 14 d’abril amb “Retos y oportunidades en la dirección de un festival de cine”, a càrrec del director del Festival de Cinema de Sant Sebastià, José Luis Rebordinos. El 28 d’abril serà el torn d’Ainhoa Marzol, amb “L’scroll infinit: periodisme, cinema i cultura digital”, i el 5 de maig Alejandra Trelles oferirà “Nuevos públicos, nuevos cines: los desafíos de la programación”. Totes tres sessions es faran a dos quarts de set de la tarda.
Coincidint amb Temps de Flors, del 7 al 19 de maig, el centre també acollirà l’exposició audiovisual interactiva “Love Lab”, fruit de la col·laboració entre l’Institut Vall de Llémena i l’Escola de Belles Arts d’Olot. La regidora de Treball, Raquel Robert, ha destacat que aquesta programació vol reafirmar El Modern com un espai de referència a la ciutat en l’àmbit audiovisual i digital, tant com a centre de difusió cultural com a punt de trobada entre creadors, estudiants i professionals del sector.
