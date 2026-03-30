Salt oferirà 600 places als casals municipals que es realitzaran a l’estiu

Les preinscripcions s’obriran a partir del pròxim dilluns 6 d’abril i es podran realitzar fins al 19 d’abril via la web municipal o presencialment a l’Estació Jove i l’Oficina Municipal d’Escolarització

Un any més el Casal Esportiu Ter-Aventura és el que ofereix més places amb 290, mentre que n’hi ha 200 al Casal de Lleure i 96 places al Casal Saltem a l’Escola

Una activitat del casal d'esports a Salt. / Ajuntament de Salt

Redacció

L'Ajuntament de Salt oferirà prop de 600 places als casals municipals per aquest estiu del 2026. Totes les famílies interessades a apuntar els seus fills o filles a algun dels tres casals municipals podran fer la preinscripciódel 6 al 19 d’abril. Totes les inscripcions es poden fer via la plana web municipal a https://inscripcions.salt.cat/.

El consistori saltenc repeteix la fórmula dels darrers estius amb l’oferta del Casal de Lleure, el Casal Esportiu Ter-Aventura i el Casal Saltem a l’Escola. De les tres possibilitats, el Casal Esportiu Ter-Aventura és el que ofereix més places (290). Es tracta d’un casal dirigit a infants i joves des de primer de primària fins a 2n d’ESO, que es realitzarà al pavelló municipal d’esports amb activitats diverses al voltant de l’esport, l’activitat física i l’aventura, amb sortides a l’entorn proper i amb el Ter com a protagonista en algunes jornades.

Per la seva part, el Casal de Lleure ofereix 200 places i es realitza a diverses escoles de Salt que es concretaran en el moment de la matrícula. Tant aquest casal com el Casal Esportiu Ter-Aventura començaran el 25 de juny i funcionaran els mesos de juliol i agost amb horaris de 9 a 13 hores, de 9 a 15 hores o de 9 a 17 hores, segons les necessitats de les famílies. En ambdós casos, es reserven una vintena de places per a infants o joves amb necessitats educatives especials.

Casal gratuït Saltem a l’Escola

El tercer dels casals municipals és el ‘Saltem a l’Escola’, una oferta dirigida exclusivament a infants nascuts el 2023 i que al setembre començaran I3. Té una capacitat per a 96 infants i vol facilitar l’arribada al món escolar, especialment per a mainada que no ha estat abans a cap escola bressol. Aquest casal és gratuït i s’ofereix de l’1 de juliol al 7 d’agost, amb horari de 9 a 12 hores.L’èxit dels cursos precedents va fer que l’any passat es reforcés el servei amb una tercera vetlladora i enguany es duplica fins a 6 vetlladores per al Casal Saltem a l’Escola. El regidor d’Educació i Joventut, Adrià Martín, subratlla que “com a govern municipal és clau oferir una oferta de casals d’estiu potent i atractiva perquè els infants i joves del municipi, així com les seves famílies, tinguin l’opció de passar un estiu actiu, fomentant les relacions socials”. També destaca “l’aposta encertada del Saltem a l’Escola, un casal gratuït que vol facilitar l’arribada a l’escola dels infants de dos anys; per això, aquest any dupliquem les vetlladores”.

Opció de tràmits presencials

Tot i que les preinscripcions es poden fer via web a https://inscripcions.salt.cat/, també hi ha opció de fer-les presencialment a l’Estació Jove. En el cas dels casals esportiu i de lleure, la preinscripció presencial es podrà fer dimarts i dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores, excepte els dies 28 i 5 de maig, que no hi haurà horari de tarda.

En el cas del Casal Saltem a l’Escola, les preinscripcions presencials es podran fer a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al carrer Major 163, dimarts i dijous de 9 a 14 hores.

