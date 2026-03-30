Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
Un dels establiments duplicava el límit de cabuda autoritzada i l’altre el quadruplicava
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Girona van denunciar dijous a la nit dos locals d’oci nocturn de Girona del carrer Figuerola per incomplir la normativa administrativa d’aforament. La inspecció es va fer arran de les queixes veïnals per la concentració de persones dins i fora dels establiments i pels sorolls derivats de la gran afluència de gent.
En el dispositiu hi van intervenir efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i la Policia Administrativa dels Mossos d’Esquadra, juntament amb agents de la Policia Municipal.
Segons van comprovar els policies, en un dels locals, que tenia un aforament màxim autoritzat de 68 persones, hi havia 282 clients a l’interior, és a dir, més de quatre vegades per sobre del límit permès. A més, a fora de l’establiment s’hi concentraven 150 persones més.
Pel que fa al segon local inspeccionat, amb un aforament màxim de 97 persones, els agents hi van localitzar 260 clients a dins, més del doble dels permesos, i una cinquantena més a l’exterior.
Davant d’aquests fets, els agents van aixecar acta per les infraccions detectades i la van trametre a l’administració competent, que serà ara qui haurà de determinar la sanció corresponent, segons confirmen els Mossos.
