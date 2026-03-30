Tarda de salts i diversió per als més petits al Palau de Fires de Girona amb la Mona

La segona edició del parc infantil de Setmana Santa reuneix famílies, inflables, tallers i jocs tradicionals

Les imatges de La Mona 2026, el parc infantil de Setmana Santa en el Palau Firal

Girona. Palau Firal. Segona edicio de La Mona 2026. El parc infantil de Setmana Santa. / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

El parc infantil de Setmana Santa de Girona ha tornat a omplir aquest dilluns el Palau de Fires de famílies, mainada i activitat constant. La segona edició de La Mona ha arrencat amb una tarda marcada per l’afluència de públic, els inflables plens des de l’obertura, a les tres de la tarda, i una oferta variada de propostes repartides entre la planta baixa i el primer pis del recinte.

Cues per accedir als inflables en una tarda amb gran afluència al Palau de Fires.

Cues per accedir als inflables en una tarda amb gran afluència al Palau de Fires. / Aniol Resclosa

Només entrar, la imatge ja deixava clar quin era el gran reclam de la jornada. Els inflables concentraven bona part del moviment i també de l’expectació. En un dels espais, els nens i nenes feien voltes en patinet dins d’un circuit pensat perquè poguessin completar un recorregut tancat. En un altre, dues porteries transformaven una part de la instal·lació en un petit camp de futbol improvisat. Més enllà, altres estructures convidaven a saltar, superar obstacles o llançar-se per tobogans.

L’ambient s’ha mantingut viu durant tota la tarda. Les cues s’han repetit en diversos punts, sobretot a les propostes més concorregudes, però avançaven amb rapidesa i això feia que l’espera fos assumible per a les famílies. Aquesta agilitat ajudava a mantenir el ritme d’una jornada en què els infants enllaçaven una activitat rere l’altra gairebé sense pausa. De fet, la gestió de les esperes havia estat una de les queixes recurrents entre alguns usuaris en l’edició de l’any passat, de manera que en aquesta primera jornada la sensació era d’un funcionament més fluid.

La segona edicio de La Mona 2026, el parc infantil de Setmana Santa.

La segona edicio de La Mona 2026, el parc infantil de Setmana Santa. / Aniol Resclosa

La planta baixa concentrava bona part del joc més físic, però també alguns serveis complementaris. Hi havia una zona amb taules on moltes famílies aprofitaven per seure una estona, així com el punt on apuntar-se a les activitats dinamitzades per Salsa Jove. També s’hi podien veure els cartells amb les normes del recinte. A dalt, el ritme canviava. El primer pis oferia espais més tranquils i activitats més pausades, amb jocs tradicionals com les bitlles o el quatre en ratlla, punts per pintar i dibuixar i una zona reservada al Festival Ludivers amb el Joc Gegant de la Mosca i el Joc Gegant de Memòria. També hi havia diverses taules on els nens participaven en tallers, com ara el de fer la Mona, un taller de ciència i un altre de manualitats.

Inclusivitat

La proposta incorporava també un vessant inclusiu. Els infants i les persones que necessitaven una zona tranquil·la podien recórrer a l’Espai Calma, que alhora funcionava com a sala de lactància. Aquest espai estava atès per voluntaris d’Afanoc i s’havia plantejat com un racó de lectura inspirat en un jardí, en una iniciativa ideada per les Biblioteques de Girona. A més, els infants neurodivergents disposaven d’un passi especial per evitar cues als inflables i cada tarda, de tres a quatre, no hi havia música a tot el recinte perquè els infants amb necessitats especials poguessin gaudir de les activitats sense soroll.

Entre els punts presents al recinte també hi havia el de Dipsalut, que sumava una vessant divulgativa amb explicacions sobre com actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria. A fora del Palau de Fires, la programació es complementava amb activitats vinculades als cossos d’emergència i seguretat. Aquest dilluns hi havia els Mossos d’Esquadra amb les motos de trànsit. Dimarts serà el torn dels Bombers, que exposaran un camió antic i un de nou. Dimecres, els Agents Rurals portaran els seus vehicles i faran el taller “Petjada de fang”, i també hi serà el voluntariat de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona.

Notícies relacionades i més

La resposta del públic

La resposta del públic, almenys en aquesta primera jornada, ha estat notable. Ivan Garcia, de 26 anys, que ha portat el seu cosí de 6 anys, valorava positivament la iniciativa. “És una gran idea, l’any passat no vam poder venir perquè no érem a la ciutat. És una tarda diferent pels nens i s’ho passen d’allò més bé”, explicava. També repetia experiència Raquel Sanchez, que hi havia anat amb el seu fill Iker, de 8 anys. Destacava que l’entrada fos gratuïta, que hi hagués moltes activitats i que el recinte estigués més ben organitzat. “Ens ho hem passat molt bé i volem repetir demà”, resumien l’Iker i l’Alba, una amiga seva. Amb una primera jornada així, i tenint en compte que l’any passat el primer dia va reunir 2.500 persones, La Mona feia un pas més per consolidar-se dins el calendari de Setmana Santa a Girona.

