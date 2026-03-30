Uns senglars passegen tranquil·lament pel carrer de Fontajau de Girona, sorprenent els veïns
És una situació que ja s'ha donat en altres punts de la ciutat com el carrer Barcelona o la Devesa
Diversos veïns de Girona han quedat sorpresos aquest dilluns a la tarda en veure un parell de senglars passejant en plena llum del dia. En concret, s'han vist al carrer de Fontajau, situat entre la rambla Xavier Cugat i el riu Ter.
No és la primera vegada que a Girona els senglars s'apropen fins a un lloc cèntric. Molts cops ho fan atrets pel menjar. Entre d'altres, se n'han vist al carrer Barcelona, pel barri de Sant Narcís, la Devesa o a la rotonda de Pedret, tot i que és més habitual que es deixin veure durant la nit.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Els bunyols de tota la vida de la Pastisseria J. Marquès