Uns senglars passegen tranquil·lament pel carrer de Fontajau de Girona, sorprenent els veïns

És una situació que ja s'ha donat en altres punts de la ciutat com el carrer Barcelona o la Devesa

Vídeo | Dos senglars passegen pel barri de Fontajau de Girona

Josep Coll

Girona

Diversos veïns de Girona han quedat sorpresos aquest dilluns a la tarda en veure un parell de senglars passejant en plena llum del dia. En concret, s'han vist al carrer de Fontajau, situat entre la rambla Xavier Cugat i el riu Ter.

No és la primera vegada que a Girona els senglars s'apropen fins a un lloc cèntric. Molts cops ho fan atrets pel menjar. Entre d'altres, se n'han vist al carrer Barcelona, pel barri de Sant Narcís, la Devesa o a la rotonda de Pedret, tot i que és més habitual que es deixin veure durant la nit.

