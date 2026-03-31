El concurs de gossos pastors de la Lliga Catalana de Pastoreig arriba a la Fira de Primavera de Campllong
La 42a edició del certamen se celebrarà entre el 9 i el 12 d'abril ampliant les activitats on el cavall és protagonista
Les restriccions derivades de la dermatosi faran que el concurs de vaques de raça frisona que tradicionalment se celebra durant la Fira Comarcal de Primavera de Campllong no es pugui celebrar. Per això, l'organització, que prepara l'esdeveniment amb mesos d'antelació, ha decidit homenejar totes les edicions d'aquest certamen amb una instal·lació audiovisual, mantenint, a més, l'essència a través del testimoni dels ramaders en una fira que arriba a la 42a edició es farà entre el 9 i el 12 d'abril.
La instal·lació audiovisual s'instal·larà a l'espai habitual que acollia el concurs, a tocar del pavelló. La projecció recollirà les veus dels ramaders repassarà la història del concurs morfològic i també serà un testimoni de la realitat que viu actualment el sector. Encara que el concurs de vaques de raça frisona no es pugui celebrar aquest 2026, la Fira Comarcal de Primavera sí que continua acollint el del burro català, que arriba a la setzena edició.
Entre les novetats de la fira destaca que per primera vegada Campllong acollirà el segon concurs de gossos pastors de la Lliga Catalana de Pastoreig. Se celebrarà diumenge a la tarda i complementarà l'exhibició de treball monogràfic de ramat i gos d'atura català.
"Veritable aparador"
En total, s'han programat una trentena d'activitats i una vintena de mostres i exposicions on l'agricultura i la ramaderia són els dos eixos al voltant dels quals gira tota la programació. L'alcalde de Campllong, Lluís Freixas, explica que l'edició d'enguany de la Fira Comarcal de Primavera serà "un veritable aparador de l'activitat econòmica i social, no només del municipi i rodalies, sinó de tota Catalunya".
Freixas també destaca que els estands comercials (repartits entre espais interiors i exteriors) són l'autèntic "motor econòmic" de la fira. "Any rere any ofereixen les novetats en agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, jardineria, artesania, construcció, motor, i són el testimoni de la vitalitat dels diferents sectors".
El cavall, protagonista
Per altra banda, la Fira de Primavera convertirà el cavall en un dels seus protagonistes i, per primera vegada, s'oferirà una exhibició de carrusel (on els genets es disposen en cercle). Durant el cap de setmana, els visitants també podran veure demostracions eqüestres de horseball, de volteig de competició o de doma natural, a més d'assistir de nou al concurs d'enganxe (on els cotxers menen els cavalls i carruatges a través de diferents obstacles).
D'altra banda, aquest any la Fira de Primavera amplia el ventall d'activitats paral·leles i s'amplia un dia més. Aquest 2026 se n'han programades dues jornades tècniques, a diferència d'anys anteriors quan només se'n feia una. La primera es farà el dijous 9 d'abril i tractarà sobre 'Sanitat, bioseguretat i innovació: estratègies clau per al futur del sector lleter' i la segona, que tindrà lloc divendres 10, girarà al voltant del lema 'Viure i treballar a pagès'. A part, la fira disposarà d'un Espai Calma (que es trobarà a l'Ajuntament).
Propostes clàssiques
En paral·lel, la Fira Comarcal de Primavera manté aquelles propostes que ja són clàssiques. Tot aquest ventall d'activitats inclou, entre d'altres, la 29a trobada de tractors antics (de l'any 1965 en endavant), la mostra de bestiar, el 27è concurs de paletes, el 21è de pintura ràpida, una exhibició de tallar troncs, el 18è concurs de ratafia, la 19a competició de maquinistes (per demostrar l'habilitat amb grues i excavadores) o l'actuació de la colla gegantera.
A més, la Fira de Primavera tornarà a acollir una exhibició d'agility, una de gossos de detecció esportiva i una altra d'unitats policials canines. Durant tot el cap de setmana, a la sala d'activitats del pavelló s'hi muntaran dues exposicions fotogràfiques: 'Pobles veïns: La mirada de Valentí Fargnoli' i 'Transhumància' d'Oriol Clavera. I al pati de l'escola, les AFA de la llar d'infants i del col·legi hi muntaran la Mini Fira, que entre d'altres disposarà de l'espai de joc i descoberta 'Endinsa't al món rural' o tallers per plantar enciams i fer saquets aromàtics.
Com a prèvies del cap de setmana, divendres a la tarda la Fira Comarcal de Primavera ja escalfarà motors amb dues activitats. Es tracta d'un taller de flor seca i la presentació del llibre 'Història galàctica del porró' a càrrec de l'autor, el periodista gastronòmic Salvador Garcia Arbós.
Organitzada per l'Ajuntament i l'Associació de Fires i Festes de Campllong, la Fira Comarcal de Primavera compta amb la col·laboració d'empreses, entitats i voluntaris. L'horari del certamen serà de deu del matí a vuit del vespre, i amb l'entrada també se'n regalarà una altra per visitar el Museu d'Eines Antigues del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong. L'any passat la fira va rebre més de 23.000 visitants.
