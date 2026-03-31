Condemna de 9 mesos per a l'acusat que afrontava 21 anys de presó per agredir sexualment i maltractar la parella a Salt
La víctima no va anar al judici i l'Audiència resol que només ha quedat provat un episodi de violència masclista
L'Audiència de Girona ha condemnat a 9 mesos de presó l'acusat que s'enfrontava a una pena de 21 anys per agredir sexualment, maltractar i humiliar la parella a Salt (Gironès) entre l'agost i l'octubre del 2022. La sentència conclou que només ha quedar provat un dels episodis de violència del qual l'acusaven i que va tenir lloc la tarda del 3 d'octubre del 2022, quan el processat va clavar "diverses bufetades" a la víctima. La dona no va anar al judici i el tribunal resol que no hi ha proves que acreditin que, durant la relació, l'home la va colpegés en altres ocasions, l'insultés o li examinés els genitals per comprovar si havia tingut relacions sexuals amb altres homes.
L'acusat i la víctima tenien una relació de parella i vivien en un pis de Salt. Segons exposa la sentència, tenien una filla en comú, aleshores tutelada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.
La fiscalia demanava 21 anys de presó i sostenia que, almenys des de l'agost del 2022 i fins que la relació va acabar l'octubre del mateix any, el processat va sotmetre la dona a maltractaments físics, humiliacions, amenaces, agressions sexuals i tracte degradant. La defensa, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, demanava l'absolució.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Antonia Godia, conclou que només ha quedat provada una de les agressions denunciades. "La tarda del 3 de setembre del 2022, al domicili que la parella compartia, l'acusat li va propinar diverses bufetades a la cara amb la mà oberta, ocasionant-li lesions", resol el tribunal que, per contra, subratlla que no s'ha acreditat que aquella mateixa tarda l'insultés acusant-la d'haver estat amb altres homes ni li abaixés els pantalons per examinar-li els genitals.
El tribunal també determina que no hi ha proves que avalin que cap a les cinc de la matinada del 23 d'agost del 2022, i davant la seva filla menor, actués amb la intenció "de denigrar la seva parella i d'atemptar contra la seva llibertat sexual" i la menyspreés, l'agredís sexualment i la subjectés amb força pel cap colpejant-la contra un vidre del bany.
L'Audiència tampoc el condemna per altres menyspreus, agressions físiques o discussions per gelosia els dies 1 i 2 d'octubre del 2022 ni per haver-la "ofès i denigrat en almenys quatre o cinc ocasions" després del naixement de la filla que tenen en comú.
El tribunal assenyala que la víctima no va anar al judici i, tot i que van llegir la declaració que va fer al jutjat d'instrucció, no compta com a prova preconstituïda. Per això, l'Audiència indica que, més enllà del relat de la víctima, també calen proves que "apuntalin" i "reforcin" les agressions físiques i sexuals denunciades. "L'apuntalament reforçat per fonamentar la condemna no s'aconsegueix en els episodis d'amenaces, violació i lesions del 23 d'agost, el d'injúries i lesions de l'1 i el 2 d'octubre ni en l'episodi d'agressió sexual del 3 d'octubre", indica l'Audiència.
En canvi, sí que hi ha proves per l'agressió física del mateix 3 d'octubre, sobretot pel testimoni d'una veïna que va veure la víctima ferida al carrer i pels informes mèdics que acreditin les lesions de la dona.
L'Audiència el condemna com a autor d'un delicte de lesions en l'àmbit de la violència sobre la dona i li imposa 9 mesos de presó. A més, no es podrà acostar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 1 any i 9 mesos i li haurà de pagar una indemnització de 300 euros per les lesions que li va causar.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial