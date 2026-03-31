Crema una barraca al pati d’una casa a Bordils

Els serveis d'emergència han rebut l’avís a les tres de la tarda i el foc ja ha quedat extingit

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Bordils

Una barraca ha cremat aquest dimarts a la tarda al pati d’una casa de Bordils. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 15.05 hores i el foc s’ha declarat en un immoble situat a la carretera de Palamós. L’incendi no ha causat afectacions a l’interior de l’habitatge ni tampoc cap ferit. La situació ha quedat resolta al cap de poca estona.

De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes del foc.

