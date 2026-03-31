Els accidents baixen un 50% a l'avinguda dels Països Catalans de Salt amb la implantació del carril ràpid de bus
La remodelació urbanística del passeig ha eliminat tots els girs a l’esquerra i aquest fet s’apunta com a clau perquè en la segona meitat del 2025 es produïssin 15 accidents, quan en els primers sis mesos n’hi van haver 30
En el global de l’any passat es van produir 173 accidents de trànsit, fet que suposa un descens de gairebé el 6% respecte als sinistres del 2024
Els accidents viaris considerats rellevants al passeig de Països Catalans de Salt s’han reduït un 50% en el segon semestre del 2025, coincidint amb la finalització de l’obra del carril de bus ràpid entre Salt i Girona (BRCAT). Segons la memòria anual de la Policia Local, entre gener i juny de l’any passat es van produir trenta accidents en aquesta, concentrats en dos punts, vint casos a l’encreuament amb Francesc Macià i deu a l’encreuament amb el passeig Marquès de Camps. Mentrestant, a la segona meitat de l’any, la xifra es va reduir dràsticament amb només dos accidents a Marquès de Camps i tretze a Francesc Macià.
Cal destacar que la Policia Local considera que un accident és rellevant quan es genera un informe tècnic i suposa alguna intervenció, sigui del SEM o dells mateixos agents de la policia quan no hi ha acord entre els conductors implicats per fer un "informe amistós". També quan es malmet mobiliari urbà.
Les actuacions del carril de bus ràpid van començar el juliol de 2024 i estaven gairebé acabades a final de juny de l'any passat. Tot i que les millores de transport públic no es van activar fins al novembre, la nova configuració urbanística ja impedia els girs a l’esquerra, un canvi que l'Ajuntament considera clau per reduir la sinistralitat. El projecte, finançat per la Generalitat, va incorporar a proposta del consistori les dues noves rotondes i la prohibició dels girs a l’esquerra que eren permesos fins a la remodelació d’aquest important eix viari que creua Salt de punta a punta.
Un "encert"
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, destaca que “les bones dades del darrer mig any mostren l’encert dels responsables tècnics municipals que van consensuar amb el govern català aquests canvis al projecte per evitar els girs a l’esquerra en el seu moment”. En la mateixa línia, la regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, assenyala que “les dades evidencien que la prohibició de girs a l’esquerra incrementa la seguretat viària, ja que simplifica els encreuaments i redueix punts de conflicte”. Tot i això, apunta que “caldrà ratificar aquestes xifres a la baixa al llarg del 2026”.
Més enllà del passeig Països Catalans, durant el 2025 la sinistralitat viària va disminuir, en general, arreu del municipi. Es van registrar 173 accidents rellevants, onze menys que l’any anterior, amb un descens de pràcticament el 6%. En els últims anys, la xifra s’ha mantingut estable amb 172 accidents el 2023 i 183 el 2022. Tot i el descens, Països Catalans continua sent una de les vies amb més incidències, juntament amb el passeig Marquès de Camps, Francesc Macià, carrer Moreneta i Pep Ventura.
