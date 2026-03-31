Girona contracta 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica
A més de la contractació laboral, s’ofereix un seguiment i acompanyament personalitzat a les persones participants
L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació, ha contractat 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica. L’actuació es duu a terme en el marc del Projecte Treball als Barris, que té com a objectiu afavorir la inserció laboral d’aquest col·lectiu. “Aquest programa ens permet generar oportunitats laborals per a persones en situació d’atur de barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica, facilitant-los una experiència professional que pot ser clau per accedir o tornar al mercat de treball”, ha subratllat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.
El programa es basa en la contractació temporal perquè aquestes persones puguin adquirir experiència professional mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social. Concretament, nou persones donen suport als equips dels centres cívics en la preparació i realització d’activitats de dinamització comunitària, i quatre fan suport a la brigada municipal de parcs i jardins per a l’eliminació manual de les herbes que surten a la via pública.
A més de la contractació laboral, el Servei Municipal d’Ocupació ofereix un seguiment i acompanyament personalitzat a les persones participants. Aquest suport inclou l’adaptació al lloc de treball i la definició d’un itinerari formatiu i laboral individualitzat, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i donar continuïtat a la seva trajectòria professional un cop finalitzat el programa. El Projecte Treball als Barris s’adreça als sectors de la ciutat amb un nivell socioeconòmic baix o molt baix: Font de la Pólvora, Vila-roja, Eixample Sud-oest, Sant Narcís, Mas Xirgu, Pedret, Pont Major, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.
