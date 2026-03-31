Girona eliminarà un carril de la rotonda de Mas Gri per facilitar el gir i incloure-hi una parada de bus
El projecte, amb un pressupost de 908.924,22 euros, preveu la construcció d'un aparcament amb capacitat per a 222 vehicles a l'entrada sud de la ciutat, amb l'objectiu de descongestionar el centre urbà
Les obres per fer el nou aparcament de Mas Gri inclouran l'eliminació d'un dels actuals tres carrils que hi ha a la rotonda (el més pròxim a l'aparcament). És el que detalla el projecte de les obres (que data de maig de 2024) i que l'Ajuntament de Girona ha tret recentment a licitació per 908.924,22 euros. L'objectiu de tot plegat és incloure en la mateixa rotonda la parada del bus llançadora que portarà als usuaris de l'aparcament cap al centre de la ciutat, al mateix temps que permetrà "reduir la velocitat de la rotonda i facilitar el gir dels cotxes en l’oval".
El projecte especifica que "és una mica incòmode" circular per la rotonda donada les "velocitats força elevades" amb les quals circulen els vehicles, especialment, aquells que surten de la ciutat. Els vehicles que surten del carrer Reggio Emilia pateixen cues per la "velocitat elevada" dels que venen de l'Avellaneda i pels "molts vehicles que surten del centre comercial", a part del pas de vianants.
Amb les reformes de l'aparcament dissuasiu es pretén modificar tot això, amb dos carrils per tota la rotonda (com hi ha ja a la part més pròxima a la zona comercial). Això ha de permetre reduir la velocitat del giratori i facilitar el gir dels cotxes. A més, i relacionat amb la parada de bus que hi haurà al giratori, "es preveu que el conductor disposi d'un comandament per regular els semàfors i per tal de posar en vermell" els dels carrers Barcelona i Reggio Emilia perquè el bus pugui "sortir amb comoditat i pugui travessar els dos carrils per fer el encreuament de la rotonda".
222 places
Totes aquestes actuacions també han de permetre l'entrada i sortida de vehicles de l'aparcament ubicat l’entrada sud de la ciutat, al costat de la rotonda del Mas Gri i la Clínica Girona. Les obres tenen com a objectiu principal descongestionar de vehicles el centre urbà, potenciant la mobilitat sostenible i el document indica que tindrà "fins a 222 places" amb "tres tipus d'usuaris".
Per una banda, l'obertura de la Clínica Girona ha fet palesa la "necessitat important" d'aparcament en a la zona. Per això, l'aparcament pot ser "puntual" per alguna visita a la clínica i per aquells que no vulguin utilizar l'aparcament del centre sociosanitari. Per altra banda, també pot servir per als veïns de Girona "que treballen fora" de la ciutat i quedin en aquest aparcament per "agrupar i compartir cotxe". I també a la inversa, pels usuaris de fora de Girona "que a l’entrar vulguin aparcar i agafar l’autobús direcció al centre". El projecte remarca que aquest és el tipus d'usuari "prioritari".
L'aparcament tindrà unes barreres que controlaran l'entrada i la sortida de vehicles i una càmera de lectura de matrícules, així com una màquina de cobrament automàtica pels cotxes que vulguin estacionar en aquest espai. "Es proposa implantar un sistema de control que no permeti aparcaments de llarga estada i que faciliti i promocioni la seva utilització a aquells usuaris que el vulguin utilitzar com a aparcament dissuasori per accedir al centre de la ciutat", destaca el document. Per tant, el sistema també ha de permetre que els usuaris del transport públic "puguin obtenir l'aparcament gratuït o bonificat".
Nou mesos d'obres
El termini d'execució previst per executar totes les actuacions és de nou mesos. Cal destacar que, a part de reformar l'aparcament i reordenar la rotonda també s'haurà de fer un carril bici que connecti la Clínica Girona amb la zona de l'Avellaneda, on també ja hi ha un carril habilitat. El carril bici passarà pel costat dels locals de restauració que s'estan construint en el sector.
El termini previst perquè les empreses presentin oferta és el 20 d'abril. Això significa que les tasques, un cop adjudicades, no començarien, com a molt aviat, fins a l'estiu. Per tant, el projecte no seria una realitat fins ben entrat el 2027. 400.000 euros del cost total són subvencionats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, després que el consistori hagués de tornar 214.741,20 euros al Ministeri per no haver executat el projecte dins els terminis establerts.
