Dos incendis en poques hores a l’antiga fàbrica Simon de Girona obliguen a desallotjar una vintena de persones
El primer foc ha afectat un antic muntacàrregues i el segon, un matalàs; en cap dels dos casos hi ha hagut ferits
Dos incendis en poques hores de diferència aquest dimarts a les naus abandonades de l’antiga fàbrica Simon de Girona han obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències amb efectius dels Bombers, el SEM, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra. Els dos focs, declarats amb menys de quatre hores de marge, han acabat amb desenes de persones desallotjades de l’immoble.
El primer avís s’ha rebut cap a les tres de la matinada. Fins al punt s’hi han desplaçat vuit dotacions dels Bombers, que s’han trobat un incendi ja desenvolupat i amb dos focus a l’interior de la nau. Les flames han afectat un antic muntacàrregues i s’han acabat desplaçant cap a la planta baixa de l’edifici. Els efectius han treballat en l’extinció del foc i en la revisió de tota la nau per descartar més punts calents o qualsevol risc per a les persones que hi havia a dins. El SEM ha atés a cinc persones per inhalació de fum, però cap d'ells ha requerit ingrés hospitalari.
Desallotjaments
Arran d’aquest primer incendi, s’han hagut de desallotjar deu persones que es trobaven a l’interior de l’antiga fàbrica. El SEM les ha examinades al mateix lloc dels fets, mentre els Bombers feien tasques de ventilació. Un cop l’espai ha quedat assegurat, aquestes persones han pogut tornar a entrar a l’immoble.
Les naus abandonades de l’antiga Simon s’han convertit des de fa temps en refugi precari per a persones sense sostre i altres ocupants ocasionals. De fet, en les últimes setmanes, alguns dels qui hi malviuen han estat relacionats amb diversos delictes comesos a la ciutat de Girona.
El segon incendi s’ha declarat poc abans de les set del vespre. En aquest cas, els Bombers han estat alertats perquè cremava un matalàs a la segona planta de l’edifici. Quan hi han arribat, han comprovat que el fum també afectava la segona i la tercera planta. L’incident ha obligat a fer un nou desallotjament, en aquest cas d’una quinzena de persones que encara eren a l’interior de l’antiga fàbrica.
Segons han informat els Bombers, el servei ha durat mitja hora i tampoc en aquest segon foc no s’han registrat ferits i tots els desallotjats han pogut retornar a les naus.
Els dos incendis, però, han tornat a posar el focus sobre la situació de degradacióde les naus abandonades de l’antiga fàbrica Simon de Girona, on aquest dimarts els serveis d’emergència han hagut d’intervenir dues vegades en poques hores.
Desallotjament
l’Ajuntament de Girona va aprovar a principis de març iniciar el procés per desallotjar 25 persones sense llar que pernocten habitualment a les naus de l’antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona. El consistori ha impulsat aquest pas amb l’objectiu de poder tirar endavant la reforma de l’espai, on s’ha de construir el nou institut Comtessa Ermessenda. Segons es va exposar al ple, els afectats disposaven de deu dies hàbils per abandonar l’immoble, tot i que poden presentar-hi al·legacions. La situació de les naus ha generat en els últims mesos queixes veïnals, diversos incendis i també intervencions policials.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026