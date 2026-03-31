L'Ajuntament de Girona recupera la toponímia de camins i elements naturals gràcies a la col·laboració veïnal
El nom dels camins i elements patrimonials s’han plasmat en un mapa que s’ha publicat al web municipal
L’Ajuntament de Girona, en el marc del projecte de La Vora, ha identificat i recuperat la toponímia de diversos camins i elements naturals i patrimonials de la ciutat gràcies a la col·laboració dels veïns. Aquest coneixement s’ha plasmat en un mapa que el consistori ha posat a l’abast de la ciutadania i que es pot consultar al web municipal. Sota el nom de “Natura a la Vora de Girona”, en el plànol hi consta la ubicació i el nom de camins, fonts, cursos d’aigua, espais verds o elements etnogràfics i patrimonials de l’entorn natural més proper a la ciutat. El mapa també s’ha publicat en format interactiu a la mateixa pàgina web on, a banda de la toponímia, s’hi poden veure algunes fotografies dels espais.
“Seguim fent accions per potenciar i difondre l’entorn natural privilegiat que tenim a Girona. Aquest nou mapa l’hem elaborat amb la ciutadania i per a la ciutadania, amb l’objectiu que els veïns i veïnes de la ciutat puguin aportar el seu coneixement del territori i, al mateix temps, se sentin partícips del projecte de La Vora”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot i Cantalosella.
La iniciativa parteix del projecte “Camins de Barri”, impulsat per entitats veïnals l’any 2015, en què es va definir un nou plànol de la xarxa verda de camins de la ciutat a través de tallers participatius amb la ciutadania. Aquesta nova proposta, duta a terme des de la Oficina Tècnica de la Vora, recupera la feina feta fa més de deu anys i busca identificar i cartografiar aquests espais naturals pròxims als barris d’una forma més exhaustiva, per posar-los en valor i apropar-los a tothom.
La informació s’ha extret no només de documentació oficial de l’administració, sinó també del coneixement dels veïns i veïnes de la ciutat. En aquest sentit, entre els anys 2024 i 2025 es va dur a terme un procés de participació ciutadana per tal que la població pogués col·laborar a l’hora de fer recerca, aportar informació provinent de la memòria col·lectiva i, quan s’escaigués, batejar espais sense identificar.
El nou mapa “Natura a la Vora de Girona” conté topònims de rius i cursos d’aigua, de camins, prats, muntanyes, arbres monumentals i boscos, de miradors, i de fonts, runes, masies, refugis o mines, entre altres. A més, es complementa amb la toponímia dels anomenats “paisatges de La Vora”, que s’inclouen al projecte de La Vora.
En aquest cas, s’ha partit del mapa d’hàbitats de Catalunya per fer una versió simplificada i adaptada a La Vora de Girona, amb diverses categories de paisatges que s’hi troben i amb alguns topònims de llocs específics, com ara boscos, prats, conreus i espais fluvials. Per exemple, al mapa s’hi pot veure el “Roure de les tres branques”, un roure monumental que es troba a la feixes de la Torrassa, i on hi ha un mirador amb mobiliari com a zona d’estada. També s’hi marquen espais excepcionals per les vistes o el patrimoni, com l’Auroneda de Can Colomer, un bosc poc característic d’aquesta zona i que té molt d’interès natural i paisatgístic.
