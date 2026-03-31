Més de 1.500 persones participen en la Setmana de la Música de Cassà
En la 21a edició de l'esdeveniment s'han organitzat 23 activitats
L'Ajuntament de Cassà de la Selva estima que més de 1.500 persones van passar per les activitats de la 21a edició de la Setmana de la Música que va tancar divendres passat. Enguany la programació ha apostat per activitats variades i pensades per a diferents públics, de totes les edats i interessos diversos. Al llarg de la setmana s’han organitzat 23 activitats que han combinat concerts, tallers, activitats familiars i educatives, cinema i formats participatius.
El volum elevat de participació "reflecteix el bon seguiment de la iniciativa i la seva evolució positiva al llarg dels anys, tant pel volum d’activitats com per la diversitat de formats i espais", destaca el consistori en un comunicat. En aquesta edició hi han col·laborat cinc entitats del poble i diferents àrees de l’Ajuntament, fet que ha permès desplegar la programació de manera coordinada i amb la implicació de diversos agents del municipi.
La regidora de Sala Galà, Esther Domínguez, ha volgut “agrair sincerament l’assistència del públic, així com la implicació de totes les persones, centres i entitats que han fet possible aquesta edició. També volem fer un reconeixement especial als infants i joves músics de Cassà, que han compartit el seu aprenentatge i han contribuït a donar sentit i vitalitat a la Setmana.” Tot i que la Setmana de la Música s’ha acabat, l’exposició “Música il·lustrada” de Xavi Ramiro es podrà visitar fins al 25 d’abril, al vestíbul del Centre Cultural Sala Galà, en el seu horari habitual.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial