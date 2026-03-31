La plaça Catalunya de Girona necessitarà més obres en el futur: “No l’estem curant, li estem posant unes crosses”
L’actuació d’emergència en unes 120 bigues s’allargarà fins a finals de juny i ha de garantir l’estabilitat de la plataforma, però l’Ajuntament admet que no resol el deteriorament de fons de l’estructura
La plaça Catalunya de Girona encara haurà d’afrontar més obres en el futur un cop s’acabi l’actuació d’emergència que l’Ajuntament ha reprès aquesta setmana sota la plataforma. El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha admès aquest dimarts que la intervenció actual no serveix per reparar de manera definitiva l’estructura, sinó per reforçar-la de manera provisional i garantir-ne l’estabilitat. “No l’estem curant, li estem posant unes crosses”, ha resumit durant una atenció als mitjans al costat de la plaça.
El consistori ha reactivat els treballs després que la crescuda de l’Onyar obligués a aturar-los. Segons ha explicat Font, una vegada el riu ha recuperat el cabal habitual s’ha tornat a construir la mota de terra que permet als operaris accedir a la zona amb camions i maquinària. “El que s’ha fet ha sigut tornar a construir la mota que permet que els treballadors puguin entrar amb el camió” i començar a instal·lar els perfils metàl·lics, ha assenyalat.
El 30% de les bigues
L’actuació se centrarà en aproximadament 120 de les prop de 340 bigues que té tota la plaça, és a dir, al voltant d’un 30% del total. L’objectiu és apuntalar les peces que es troben en pitjor estat perquè la plataforma pugui continuar funcionant amb normalitat a la superfície. Font ha insistit, però, que aquesta intervenció “d’emergència” no resol el problema de fons. “Això ens permet precisament poder mantenir la vida normal a sobre de la plaça”, ha afirmat, tot advertint que el reforç no implica que l’estructura quedi sanejada.
De fet, el regidor ha admès que el mal estat de la plataforma obligarà més endavant a obrir un debat de més abast sobre el futur de tot aquest espai. “L’estructura no està sana” i això “acaba necessitant que hi hagi una intervenció a gran escala per pensar en l’estructura”, ha dit. Segons ha assenyalat, les opcions poden anar des de sanejar les bigues una per una, amb un cost elevat, fins a plantejar un enderroc i una reconstrucció completa de l’estructura, una alternativa que també comportaria una inversió important. En qualsevol cas, ha remarcat que aquesta decisió queda a “anys vista” i que, de moment, la prioritat és completar el reforç provisional en marxa.
L’Ajuntament calcula que, si no hi ha nous endarreriments, l’obra d’emergència podria quedar enllestida a finals de juny. Font ha concretat que els treballs s’allargaran aproximadament tres setmanes per cadascun dels ulls de pas de l’aigua, fet que situa el termini global en uns tres mesos i mig. “Preveiem que més o menys a finals del mes de juny ja estigui tot acabada”, ha afirmat. La previsió, per tant, és acabar la intervenció abans d’entrar de ple a l’estiu.
Mesures per reduir el pes
Mentre durin les obres, el consistori manté diverses mesures per reduir el pes sobre la plataforma. Entre d’altres, s’ha restringit el pas dels vehicles més pesants i s’han canviat alguns punts de descàrrega, com els dels camions vinculats al Teatre Municipal o els dels autobusos escolars. També s’ha prohibit l’estacionament d’autobusos a la plaça, una mesura que ha obligat a modificar el recorregut de la línia L6. “Fins que no s’hagi acabat la intervenció sí que s’aniran prenent aquestes mesures més cautelars”, ha indicat Font.
L’actuació també tindrà conseqüències en la celebració de Sant Jordi. Font ha explicat que aquest any s’ha decidit variar l’espai on s’acumularà més gent coincidint amb la diada, precisament perquè la intervenció encara estarà en marxa. Un cop s’hagin acabat les obres, però, l’Ajuntament considera que la plaça recuperarà les garanties plenes d’estabilitat. “Una vegada la intervenció estigui acabada, tenim aquesta garantia de normalitat”, ha assegurat el regidor.
En paral·lel, el govern municipal continua amb el procés participatiu per estudiar la pacificació de la plaça Catalunya i redefinir-ne la superfície. Font ha destacat que l’Ajuntament està parlant amb veïns, comerciants, transportistes i col·lectius amb necessitats de mobilitat reduïda per abordar els canvis de circulació que es volen implantar a l’entorn d’aquest punt de la ciutat. “Volem escoltar totes les veus, totes les aportacions”, ha subratllat.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial