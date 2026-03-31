Quatre detinguts en un operatiu antidroga en un pis de Salt

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local escorcollen un domicili del carrer Torres i Bages i hi intervenen substàncies estupefaents

Les imatges d'un operatiu antidroga en un pis de Salt

Les imatges d'un operatiu antidroga en un pis de Salt

Veure Galeria

Les imatges d'un operatiu antidroga en un pis de Salt / Marc Martí

Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Un operatiu antidroga en un pis de Salt s’ha saldat aquest dimarts amb quatre detinguts. El dispositiu, en què han participat els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Salt, s’ha desplegat cap a les vuit del matí al número 4 del carrer Torres i Bages.

Els agents han accedit a un dels domicilis del bloc i n’han fet l’escorcoll davant l’expectació dels veïns, sorpresos pel fort desplegament policial. Durant l’entrada, la policia ha intervingut substàncies estupefaents i altres objectes d’interès per a la investigació.

Notícies relacionades

Les imatges d'un operatiu antidroga en un pis de Salt

Les imatges d'un operatiu antidroga en un pis de Salt / Marc Martí

La investigació està ara en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona. Els arrestats estan acusats, de moment, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. No han transcendit més detalls sobre l’actuació.

