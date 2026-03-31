Quatre detinguts en un operatiu antidroga en un pis de Salt
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local escorcollen un domicili del carrer Torres i Bages i hi intervenen substàncies estupefaents
Un operatiu antidroga en un pis de Salt s’ha saldat aquest dimarts amb quatre detinguts. El dispositiu, en què han participat els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Salt, s’ha desplegat cap a les vuit del matí al número 4 del carrer Torres i Bages.
Els agents han accedit a un dels domicilis del bloc i n’han fet l’escorcoll davant l’expectació dels veïns, sorpresos pel fort desplegament policial. Durant l’entrada, la policia ha intervingut substàncies estupefaents i altres objectes d’interès per a la investigació.
La investigació està ara en mans de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona. Els arrestats estan acusats, de moment, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. No han transcendit més detalls sobre l’actuació.
