El Trueta implementa l'acompanyament d'un familiar o cuidador fins al quiròfan en cirurgies pediàtriques
L'objectiu és reduir l'ansietat dels infants i les famílies quan s'han de sotmetre a una intervenció
L'hospital Trueta de Girona ha implementat un nou protocol que permet l'acompanyament dels pacients pediàtrics fins al quiròfan. Amb aquesta iniciativa, els infants que han de ser intervinguts poden estar acompanyats d'un dels progenitors fins al moment en què s'adormen per efecte de l'anestèsia. La mesura respon a estudis que indiquen que fins al 60% dels nens i nenes experimenten ansietat preoperatòria, i vol minimitzar aquest impacte emocional oferint un context més segur i tranquil. A més, el protocol compta amb la col·laboració de Pallapupas, que reforcen l'acompanyament a la sala d'operacions amb activitats lúdiques i tècniques de distracció per reduir l'estrès de l’infant.
El nou protocol amplia les opcions d'acompanyament al menor que fins ara arribaven fins a la porta d’accés de l’Àrea Quirúrgica. D’ara endavant, un progenitor podrà accedir fins al mateix quiròfan en totes les cirurgies pediàtriques programades de dilluns a divendres per a infants de fins a 14 anys.
Els dimecres i divendres, el circuit permet incorporar, amb consentiment previ de la família, la participació de Pallapupas, que és la primera ONG d’Europa acreditada per acompanyar pacients fins al quiròfan. L’entitat acumula una dilatada trajectòria de col·laboració amb el personal sanitari per millorar l'estat emocional de pacients i professionals a través de l'humor en l'àmbit hospitalari.
Aquest acompanyament es realitza sota criteris estrictes de seguretat i coordinació. Abans de baixar a l’àrea quirúrgica, el pacient i la família reben una explicació detallada del procediment per part de l'equip assistencial responsable. Quan el quiròfan està preparat, el zelador trasllada el nen o nena fins al passadís quirúrgic, punt a partir del qual ara un dels progenitors també hi pot accedir, ja vestit amb roba quirúrgica. Aquest progenitor pot romandre dins del quiròfan amb l'infant fins al moment de la inducció anestèsica, seguint sempre les indicacions de l'equip i evitant interferir en l'activitat assistencial.
Quan l’infant assoleix un nivell òptim de sedació, el progenitor surt acompanyat de personal sanitari per treure's la roba quirúrgica i accedir a la sala d'espera. Un cop finalitzada la intervenció, la mare, el pare o l'acompanyant pot estar present a la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA) per afavorir un despertament més tranquil del seu fill o filla.
Els dies en què hi ha presència de Pallapupas, els seus components fan la preparació emocional prèvia, amb activitats de joc i distracció adaptades a l'edat de l'infant, contribuint a reduir l'estrès i a facilitar-li una entrada més tranquil·la al quiròfan.
La implementació d’aquest protocol ha estat possible gràcies a la coordinació dels equips d’infermeria de pediatria, cirurgia major ambulatòria (CMA) i quiròfan; cirurgia pediàtrica; anestèsia; professionals tècnics de cures auxiliars d’infermeria (TCAI); zeladors i pallassos hospitalaris de Pallapupas.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial