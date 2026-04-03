Els Manaies de Girona no picaran les escales de la Catedral amb les llances a l'inici de la processó per preservar-les
Els armats proposen al Capítol fer-les ressonar als replans perquè el so no es perdi i l'acte mantingui "l'essència"
Els Manaies de Girona no picaran els graons de la Catedral amb les llances per primer cop a l'inici de la Processó del Sant Enterrament per preservar el patrimoni. Sí que ho faran, però, quan els maniples passin pels replans de l'escalinata, perquè el so característic dels armats no es perdi i l'acte mantingui "l'essència". El president de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona, Xavier Serra, explica que ells mateixos han proposat aquesta alternativa al Capítol de la Catedral, després que se'ls hagi traslladat "la preocupació" perquè les argolles de les llances malmetessin el voladís dels graons. Des del Bisbat de Girona diuen que la mesura s'emmarca dins el conjunt d'actuacions per a la "conservació preventiva" de la Catedral.
La baixada dels Manaies per l'escalinata de la Catedral de Girona és un dels moments més solemnes de la Processó del Sant Enterrament, i també en marca el seu inici. Fidels a la tradició, els 120 soldats de la milícia romana descendeixen els diferents graons a partir del moment en què les campanes del temple toquen les nou del vespre.
Aquest any, però, per primera vegada, quan els armats baixin les escales de la Catedral no picaran els graons amb les llances. Aquest so compassat tan sols s'escoltarà quan els diferents maniples passin pels replans que desemboquen a la plaça empedrada (on se situen les vestes amb els passos de la processó).
El president de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona explica que la decisió s'ha pres per "preservar el patrimoni", després que des del Capítol de la Catedral se'ls demanés reduir l'impacte de les llances damunt les escales. "Els graons tenen un voladís, i quan els armats baixen l'escalinata en colpegen la punta amb la llança, que potser és la part més feble", precisa Xavier Serra.
Amb l'objectiu que la baixada dels Manaies mantingui "la litúrgia" i que no se'n perdi "l'essència", la confraria va proposar al Capítol que les llances ressonessin només als replans. "Intentarem que sempre hi hagi una part del maniple que estigui en un o altre; d'aquesta manera, encara que potser s'escolti amb una mica menys d'intensitat, aquest so típic no es perdrà", diu el president dels Manaies.
Des del Bisbat de Girona expliquen que aquesta mesura no és aïllada, sinó que s'emmarca dins el conjunt d'actuacions "de conservació preventiva" del monument -tant de l'interior de la Catedral com de l'exterior- que s'han impulsat en els darrers anys. "En el cas de la processó, s'ha anat buscant també una reducció de l'impacte en general, i no només dels Manaies", concreta el Bisbat.
Assajos i alternatives
Xavier Serra explica que, de fet, ja fa temps que els Manaies fan diverses accions amb l'objectiu de "minimitzar" l'impacte damunt l'escalinata i l'exterior de la Catedral. Des de fa cinc o sis anys ja no assagen a la plaça dels Apòstols sinó que ho fan a la de Sant Domènec, i també han limitat els assajos dels dilluns i dimarts de Setmana Santa.
En paral·lel, els armats han estudiat diferents alternatives. L'any passat, de fet, es van fer proves posant proteccions de goma al final de les llances. Una opció que va acabar descartant-se. "Els tacs feien que es perdés el so al llarg de tot el recorregut i evitaven que la llança rebotés; i per tant, el moviment ja no es podia fer de la mateixa manera", concreta el president de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona.
Serra també explica que van plantejar-se incorporar una mena de cascavells a la part superior de les llances -com han fet d'altres maniples- i prescindir de les argolles de metall que porten al final del pal. "Però aquesta és una estètica diferent de la nostra i també demana que el moviment de la llança sigui diferent", concreta el president.
Per això, "després de donar-hi moltes voltes", els armats van plantejar al Capítol de la Catedral que les llances només ressonin als replans de l'escalinata. "Aquest any ho provarem, i veurem si la sonoritat es manté i no es desvirtua l'acte excessivament", precisa Xavier Serra, en referència a la baixa dels maniples i a l'inici de la Processó del Sant Enterrament.
"Si la sonoritat es manté, entenc que aquesta mesura ja quedarà per als anys vinents; i si pel motiu que sigui l'acte queda molt més deslluït, ens haurem d'asseure a parlar-ne amb el Capítol i veure de quina manera podem trobar una sortida que faci que el patrimoni quedi prou preservat i l'acte no perdi litúrgia", concreta el president de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona.
La Processó del Sant Enterrament començarà a les nou del vespre i, durant dues hores, recorrerà les diferents parts del Barri Vell.
