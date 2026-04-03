Girona promociona el comerç amb ball i el tema "Brother Louie" de Modern Talking a les xarxes
L'Ajuntament de Girona promociona el comerç local amb una campanya que utilitza la dansa i la música del grup Modern Talking per a mostrar la vitalitat de la ciutat
L'Ajuntament de Girona, per mitjà de l'àrea de Promoció Econòmica, ha engegat una campanya a les xarxes socials amb l'objectiu de promocionar el comerç de la ciutat. Porta per nom "Girona es mou. El comerç es mou" i consisteix en dues noies que ballen a diferents indrets icònics de la ciutat amb el tema Brother Louie del grup Modern Talking.
Aquest divendres s'ha publicat el primer vídeo amb les dues noies de l'escola dansa La Central ballant al pont de les Peixateries Velles, conegut popularment com a pont Eiffel. Es preveu que hi hagi dos vídeos més: un gravat a la rambla de la Llibertat i un altre a la Catedral.
"El comerç dona vida"
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat que s'han aprofitat a "nous formats per explicar una realitat molt clara": que "Girona es mou" perquè "el comerç hi és cada dia" i, per això, s'ha de "fer visible". Geis també ha apuntat que el comerç "dona vida" als carrers de la ciutat.
La iniciativa porta per lema "Girona es Mou. El comerç es mou. Les botigues de la ciutat no paren mai i ho fan per tu. Segueix-les sempre, t’estan esperant". En aquest sentit, la vicealcaldessa ha destacat que amb aquest tipus d'accions volen fer valdre "l’energia i l’esforç de tantes persones que cada dia aixequen la persiana". Geis ha conclòs remarcant que aposten per "un model que cuida el teixit local i genera activitat, ocupació i vida als barris".
Subscriu-te per seguir llegint
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat