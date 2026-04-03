Mor Àngel Turñé Casellas, exalcalde de Cervià de Ter, als 94 anys
L'antic alcalde de Cervià de Ter, Àngel Turñé, va ser una figura clau en la compra i rehabilitació del monestir, convertit ara en l'Ajuntament de la localitat.
Noemí Turñé
Aquesta setmana ens ha deixat Àngel Turñé Casellas, a l’edat de 94 anys.
Fuster de professió, va ser alcalde de Cervià de Ter entre els anys 1979 i 1991, una etapa que ell sempre evocava amb orgull. La seva passió per la fusta i el seu amor pel poble van marcar profundament la seva trajectòria vital.
Quan parlava dels seus anys a l'Ajuntament, destacava especialment, la tasca col·lectiva de l’equip de govern que va fer possible la compra del Monestir de Cervià i la seva rehabilitació, convertint-lo en l’actual Ajuntament, un llegat viu al servei del municipi.
Home intel·ligent, curiós i sempre disposat a aprendre, tenia una mirada plena d’experiència i una paraula que sovint es convertia en ensenyança. Coneixedor profund de cada racó de Cervià, formava part de la memòria viva del poble.
Barcelonista convençut i ferm defensor de la terra catalana, deixa una empremta discreta, però profunda en tots aquells que el van conèixer.
El poble de Cervià de Ter perd avui un dels seus homes més estimats i arrelats.
