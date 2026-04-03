Per què està ocupat l'edifici de la ronda Ferran Puig de Girona?
La situació de l'edifici, a tocar de les vies del tren, és la clau.
L'edifici situat als números 13 i 15 de la ronda Ferran Puig de Girona, en el tram comprès entre la plaça Marquès de Camps i les vies del tren, ha estat una "víctima" de la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002. Aleshores es va decretar que havia d’anar a terra. La perspectiva és, doncs, la demolició. Però no hi ha cap límit marcat.
En aquell moment, es va considerar que en diferents punts al voltant de la via del tren, calien espais de respir. A la confluència dels carrers Tomàs Mieres, Bonastruc de Porta, Bernat Boades i la ronda Ferran Puig, el Pla General hi dibuixava zones àmplies per a vianants. Ara mateix, totes les cantonades tenen voreres, excepte la que volta aquest edifici punxegut en la façana més propera a les vies del tren.
Els residents en van acabar marxant. També una acadèmia de reforç i formació que hi havia al primer pis. Als baixos hi havia un restaurant xinès i una botiga d’electrodomèstics. L'establiment gastronòmic va tancar i l'acadèmia es va traslladar a l'Eixample. L'altre comerç es va traslladar a pocs metres del mateix carrer.
Amb el pas dels anys, l'edifici va anar adquirint un aspecte tètric i es va anar degradant. La caiguda de diferents elements de la façana i dels balcons, va provocar que es posessin xarxes per evitar que alguna peça fes mal a algun vianant.
Entrada dels primers ocupes
A inicis del mes d'agost de l'any 2024 hi van començar a entrar persones a viure-hi. En pocs dies, la trentena de portes dels dos blocs de pisos van quedar ocupades. Els veïns van començar a queixar-se de sorolls, tràfics de drogues i problemes amb els serveis d'aigua i llum així com de salubritat per una canonada d'aigües fecals rebentada.
El propietari del bloc de pisos és qui hauria de procedir a l’enderroc de tota l’edificació, tal com va passar amb l'immoble situat a un centenar de metres, a la cruïlla entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia, també afectat per la proximitat de les vies del tren i la revisió del Pla General. A mesura que s'han anat denunciant les ocupacions, els Mossos han anat desallotjant diferents pisos, però tornen a ocpuar-se.
Un cop s’enderroqui tota la construcció, s’hi podria construir un nou edifici, tot i que de menors dimensions i allunyat de la via del tren. A més, al lateral més proper a la plaça Marquès de Camps, s’hi hauria de generar un porxo amb columnes, per donar continuïtat al carrer Sèquia amb un pas per sota la nova construcció.
- La gironina Comexi bat rècord de facturació i prepara un gir en el model de negoci
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt més a compte això
- Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
- Dos joves i una agent dels mossos salven dos dofins que havien quedat varats en una platja de Sant Feliu de Guíxols
- Quant cobra un treballador de Bonpreu el 2026? Sou mitjà i funcions
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Necrològiques del 4 d'abril de 2026
- Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat