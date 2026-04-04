Canvi de perfil dels ocupes de la ronda Ferran Puig de Girona
La tipologia dels habitants ha fet un gir des que van entrar els primers ocupes l'agost del 2024
La tipologia d’ocupacions a la ronda Ferran Puig de Girona està canviant. Si en un primer moment els pisos ocupats estaven habitats sobretot per famílies o gent que simplement buscava on dormir, amb el pas dels mesos s’hi ha detectat l’arribada de persones amb antecedents i perfils més vinculats a la delinqüència i conegudes per comentre furts i delictes. Aquest canvi ha comportat també un increment de les intervencions policials a la zona, segons fonts properes al cas, en un context marcat recentment per diverses baralles i per l’aparició d’armes de diferents tipus. Abans, com a molt, s’hi detectaven episodis puntuals de tràfic de marihuana, però la situació s’ha anat agreujant.
Aquest canvi de perfil podria tenir part del seu origen en la desaparició o transformació d’altres espais on fins ara es refugiaven aquestes persones. Entre aquests punts hi ha la demolició les naus de la carretera de Barcelona, l’imminent desallotjament de l’antiga fàbrica Simon o l’enderroc d’aquest mateix complex, que haurien contribuït a desplaçar part d’aquesta població cap a altres zones de la ciutat. Alguns intents d'ocupació d'alguna de les portes dels edificis de la ronda Ferran Puig han acabat amb aldarulls.
L'origen de tot
L'edifici situat als números 13 i 15 de la ronda Ferran Puig, en el tram comprès entre la plaça Marquès de Camps i les vies del tren, ha estat una "víctima" de la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002. Aleshores es va decretar que havia d’anar a terra. La perspectiva és, doncs, la demolició, però sense cap calendari fixat.
En aquell moment, es va considerar que en diferents punts al voltant de la via del tren calien espais de respir. A la confluència dels carrers Tomàs Mieres, Bonastruc de Porta, Bernat Boades i la ronda Ferran Puig, el Pla General hi dibuixava zones àmplies per a vianants. Ara mateix, totes les cantonades tenen voreres, excepte la que volta aquest edifici punxegut en la façana més propera a les vies del tren.
Els residents en van acabar marxant, així com una acadèmia de reforç i formació que ocupava el primer pis. Als baixos hi havia un restaurant xinès i una botiga d’electrodomèstics, que també van tancar o es van traslladar a altres punts del mateix carrer.
Amb el pas dels anys, l’edifici va anar adquirint un aspecte tètric i es va degradar progressivament. La caiguda d’elements de la façana i dels balcons va obligar a instal·lar xarxes per evitar riscos per als vianants.
Entrada dels ocupes
A inicis d’agost de 2024 hi van començar a entrar persones a viure-hi. En pocs dies, la trentena de pisos dels dos blocs van quedar ocupats. Els veïns van començar a denunciar sorolls, tràfic de drogues i problemes amb els subministraments d’aigua i llum, així com greus deficiències de salubritat derivades d’una canonada d’aigües fecals rebentada.
