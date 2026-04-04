Girona celebra el Dia Internacional del Poble Gitano amb actes i activitats del 8 al 16 d’abril
La jornada central del Dia del Poble Gitano a Girona inclourà la interpretació de l'himne gitano, així com la presència de l'alcalde Lluc Salellas i la regidora Amy Sabaly a la plaça del Vi
Girona celebrarà un any més el Dia Internacional del Poble Gitano, que es commemora cada 8 d’abril, amb un programa d’activitats organitzat per l’Ajuntament de Girona i diverses entitats i associacions de Girona Est. Les propostes es faran entre els dies 8 i 16 d’abril i tenen com a objectiu visibilitzar, reconèixer i celebrar la cultura gitana des d’una perspectiva de drets, memòria i inclusió. La jornada central tindrà lloc el mateix dimecres 8 d’abril, amb un acte institucional a les 19 h a la plaça del Vi, que inclourà les intervencions de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i de la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació, Amy Sabaly, així com la lectura d’un manifest, la interpretació de l’himne del poble gitano i una ofrena floral al riu Onyar. Durant tot el dia també onejarà la bandera del poble gitano al balcó principal de l’Ajuntament.
Abans de l’acte institucional, la plaça del Llimoner acollirà a partir de les 17 h una tarda d’activitats gratuïtes amb xocolatada, tallers infantils i juvenils i una representació vinculada als costums de la cultura gitana. El programa continuarà el 9 d’abril amb la tercera edició del Concurs Popular de Fandangos al Centre Cívic Onyar; el 13 d’abril, amb una festa commemorativa a la plaça d’Empúries de Sant Narcís amb berenar popular, tallers, màgia i música, i el 16 d’abril, amb una sortida a Barcelona per visitar l’exposició del Museu d’Història de Catalunya “El poble gitano de Catalunya: història i cultura”. A més, del 7 d’abril al 30 de maig, la biblioteca Carles Rahola acollirà la mostra “Baró Estardipen. Presó general de gitanos i gitanes”, centrada en la persecució històrica del poble gitano i en la lluita contra l’antigitanisme, amb una mirada antiracista i feminista. Les activitats compten amb la implicació de l’Ajuntament, l’Associació Kethanipé, Accions Girona Est, Xarxa de Dones, La Gerundina Penya Flamenca i Iniciatives Socials AD’s.
