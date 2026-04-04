Més de 8.000 persones visiten La Mona, el parc de Setmana Santa de Girona, durant tres dies d'activitats
La Mona, celebrada al Palau de Fires, va oferir activitats lúdiques i educatives per a infants, amb inflables, tallers i zones de joc, a més de propostes inclusives com l'Espai Calma
El parc infantil de Setmana Santa La Mona, organitzat per l’Ajuntament de Girona i Fira de Girona al Palau de Fires, va tancar ahir la seva segona edició amb un gran èxit de participació. En total, 8.034 persones van passar pel recinte durant els tres dies d’activitat, una xifra que consolida la proposta després de la bona acollida de l’any passat, quan es van registrar 7.854 visitants. L’increment d’assistència confirma La Mona com una de les activitats familiars de referència durant les vacances de Setmana Santa a la ciutat. Pel que fa a l’afluència diària, el primer dia del parc, el dilluns 30 de març, hi van assistir 2.456 persones. El dimarts 31 de març es va registrar la jornada amb més públic, amb 3.113 assistents, mentre que el darrer dia, l’1 d’abril, el recinte va rebre 2.465 persones.
La regidora de Participació, d’Estadística i Atenció a la Ciutadania i d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés, ha posat en valor la resposta del públic. “Estem molt satisfetes amb la resposta de la ciutadania. La Mona s’ha consolidat com un espai de referència per a les famílies durant la Setmana Santa, oferint activitats de qualitat i accessibles per a tothom. L’increment d’assistència i l’ampliació de l’oferta demostren que apostes com aquesta funcionen i contribueixen a fer de Girona una ciutat viva, inclusiva i pensada també per als infants”, ha destacat. En la mateixa línia, la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha remarcat que “l’augment d’assistència respecte a l’any anterior reflecteix el creixement del projecte, tant en espai com en oferta, i consolida La Mona com un punt de trobada per a les famílies i un espai que fomenta la socialització i el desenvolupament dels infants durant els dies festius”.
Celebrat els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril, en horari de tarda, el parc ha ofert una àmplia varietat d’activitats lúdiques i educatives adreçades a infants a partir de 2 anys. L’espai ha comptat amb 23 inflables, tallers, activitats dinamitzades per l’entitat Salsa Jove, zones de joc per a la petita infància i una programació especial amb propostes com la quina familiar amb premis garantits. Entre les activitats destacades, també s’hi han inclòs tallers sobre l’ús de desfibril·ladors (DEA) a càrrec de Dipsalut, així com activitats a l’exterior amb la participació dels cossos de seguretat i emergències, que han apropat la seva tasca als més petits. A més, La Mona ha reforçat el seu compromís amb la inclusió amb mesures com l’Espai Calma, gestionat amb la col·laboració d’AFANOC, franges sense música i accessos prioritaris per a infants neurodivergents.
