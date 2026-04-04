El pas dels Perfums no va desfilar a la processó del Sant Enterrament de Girona per problemes tècnics
Tot i l'absència del pas dels Perfums, la confraria del Sant Sepulcre sí que va portar el pas del Sant Sepulcre, l'últim de la processó
Potser no se’n va adonar tothom, però, segurament, els que fa anys que segueixen la processó del Sant Enterrament a Girona van trobar a faltar un element important. Aquest any, el pas dels Perfums, que porta la confraria del Sant Sepulcre, no ha sortit. Diari de Girona ha pogut saber que va ser una decisió d’última hora. La raó és que el pas no funcionava del tot bé i fallaven aspectes de la direcció. Per seguretat, es va decidir que no sortís. Així, la processó va tenir tretze passos i no catorze com és habitual.
El pas dels Perfums és el penúltim dels passos que surten en la processó del Divendres Sant a Girona. Representa les santes dones que ajuden a amortallar el cos de Jesús amb un llençol i perfums, tal com era cosutm d'enterrar els jueus. El porta la confraria del Sant Sepulcre que, de fet, és una de les dues que surten a la processó que treuen dos passos (l'altre és la confraria de Jesús Cruficiat amb el pas de l'Ecce Homo i el de la Caiguda de Jesús). També s’encarreguen de portar el pas del Sant Sepulcre, l’últim que desfila.
Així i tot, el pas no tanca la processó. Ho fan, en aquest ordre, representants de cada confraria, capellans i consiliaris, el Bisbe, el president de la Junta de Confraries de Setmana Santa i els integrants de la banda La Flama de Farners (abans ho feia La Lira de Vilafamés). Tot apunta que d’aquí a l’any que ve el problema amb la direcció quedarà resolt i el pas dels Perfums tornarà a sortir en la processó del 2027.
