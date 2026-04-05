Aparcar a Salt: una «odissea» per als conductors que busquen lloc cada dia
Trobar una plaça, ja sigui gratuïta o regulada, s’ha convertit en un maldecap habitual al municipi, enmig del futur aparcament de les Guixeres i d’un projecte de carrils bici que suprimirà places en diversos carrers
Trobar aparcament a Salt s’ha convertit en una rutina feixuga per a molts conductors. La dificultat no afecta només les zones gratuïtes, cada cop més escasses i disputades, sinó també espais regulats o bosses d’estacionament on les places s’omplen ràpidament. En diversos punts del municipi, donar voltes abans de trobar un lloc s’ha normalitzat, sobretot a la tarda i al vespre.
Juana Ramírez, de 24 anys, explica sortint de la zona d’estacionament de l’institut Vallvera que trobar aparcament «és una odissea». Va a veure la seva parella a Salt i assegura que sovint necessita «com a mínim» mitja hora per aparcar. Explica que pràcticament no hi ha lloc gratuït i que, quan en troba, a la nit sovint és en espais que no li generen confiança. A més, assenyala especialment la mateixa zona de Vallvera o els entorns del col·legi Pompeu Fabra, on considera que la «manca de llum» accentua la sensació d’inseguretat.
La seva experiència no és una excepció. La imatge de vehicles circulant lentament o repetint recorreguts buscant una plaça forma part del paisatge quotidià en diverses zones del municipi. El problema, expliquen diversos usuaris, no és només trobar aparcament gratuït, sinó la sensació que fins i tot els espais de zona verda acostumen a estar plens.
Aquesta situació també té efectes sobre l’activitat econòmica. Fernando Espinosa, que regenta un bar al carrer de Països Catalans des de fa 36 anys, assegura que la dificultat per estacionar ha perjudicat el negoci. «Hem perdut clients perquè no troben aparcament», lamenta. També critica que no es pugui beneficiar de la zona verda perquè no està empadronat a Salt, sinó a Sant Gregori, malgrat que paga l’impost del vehicle al municipi.
Per a alguns veïns, la solució ha estat deixar de buscar lloc al carrer i assumir una despesa fixa cada mes. Isabel Garcia explica que a casa seva van acabar llogant una plaça en un aparcament privat a prop de l’habitatge després de cansar-se de donar voltes sense trobar res. Ara paguen uns 70 euros al mes i assegura que coneix altres persones que paguen encara més per evitar el mateix problema.
Dos projectes
Aquest escenari coincideix amb dos projectes municipals. D’una banda, l’Ajuntament de Salt ja ha iniciat la primera fase del futur aparcament de les Guixeres, amb l’enderroc parcial de dues naus i la retirada d’amiant de la teulada. És el pas previ per condicionar una parcel·la de més de 6.700 metres quadrats on s’hi ha d’ubicar una nova bossa d’aparcament amb capacitat per a 214 turismes i 8 motocicletes. Aquesta primera fase té un termini màxim de tres mesos. Després s’hi haurà de construir un nou pont sobre la séquia Monar i completar l’adequació del solar. El projecte global està pressupostat en 1,5 milions d’euros.
De l’altra, el municipi ha tret a licitació la primera fase d’un projecte d’ampliació de la xarxa ciclable valorat en 1,4 milions d’euros entre les dues fases, tot i que depèn d’una subvenció estatal. Aquesta primera etapa, pressupostada en 900.165,88 euros i amb una durada prevista de cinc mesos, actuarà al passeig Marquès de Camps, al carrer Francesc Macià i al carrer Doctor Castany. Al primer d’aquests vials, entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Major, se suprimirà la zona d’aparcament en sentit carrer Major per fer-hi un carril bici bidireccional. Al carrer Francesc Macià, el nou traçat ocuparà espais que ara es destinen a zona blava, càrrega i descàrrega i estacionament de motocicletes.
La segona fase, encara sense data, preveu actuar al carrer Miquel Martí i Pol, al carrer de la Moreneta i al carrer Pau Masó. En aquests punts, el projecte comportarà la desaparició d’aparcaments gratuïts davant la zona esportiva, d’una filera de places en línia a la Moreneta i la transformació d’aparcaments gratuïts en bateria en places en línia a Pau Masó. Mentrestant, a Salt trobar un lloc on deixar el cotxe continua sent, per a molts conductors, una prova diària de paciència.
