Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rave Gavarresocupes GironaMíchel Sánchezhabitatge Gironatorneig MICaparcament SaltPablo Iglesias
instagramlinkedin

Girona demana unificar les causes judicials del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig i "posar fi a la inseguretat"

El consistori vol fer fora de la ciutat "gent que acumula moltes detencions i que fins ara no eren a Girona".

Efectius policials, davant del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona. / ACN

ACN

ACN

Girona

L'Ajuntament de Girona ha demanat a la justícia que acumuli en una única causa els diversos procediments oberts vinculats al bloc ocupat a la ronda Ferran Puig. L'objectiu és facilitar les mesures per fer fora de la ciutat persones "que acumulen moltes detencions i que fins ara no eren a Girona", tal com ha dit l'alcalde, Lluc Salellas, a la plataforma X. El batlle assegura que el consistori fa mesos que reclama una actuació judicial més contundent per abordar la problemàtica de l'edifici. Paral·lelament, el govern municipal s'ha trobat amb la propietat de l'immoble, així com amb els cossos de seguretat i els serveis del consistori "per estudiar tots els camins possibles que permetin acabar amb la inseguretat existent".

L'edifici, situat al número 13-15 de la ronda Ferran Puig, ha estat escenari de diversos incidents en els darrers mesos. La setmana passada, la Policia Municipal de Girona hi va detenir vuit persones acusades d'intentar accedir als pisos o voler-hi robar, els quals es van mostrar agressius amb els agents de l'autoritat.

Una detenció recent a la vorera dels pisos ocupats a la rodna Ferran Puig de Girona. / DdG

Aquesta mateixa setmana, els Mossos també van rebre l'avís d'una baralla en el mateix immoble. Els agents van identificar deu persones, una de les quals portava un ganivet, i es va detenir una persona que tenia una ordre judicial de recerca, detenció i presentació dictada per un jutjat de Girona.

El bloc està ocupat des de l'estiu del 2024, després d'estar anys abandonat. L'edifici té risc de despreniments a la façana i altres deficiències estructurals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents