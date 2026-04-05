Girona: Domeny Sud es converteix en el segon barri amb més habitatges en construcció a la ciutat
L'Observatori de l'Ajuntament de Girona estima que la població de Domeny Sud gairebé es duplicarà, passant de 717 a 1.400 habitants, gràcies a les noves construccions
El barri de Domeny Sud de Girona ha més que doblat la xifra d'habitatges en obres en els últims tres anys i, actualment, és el segon sector de la ciutat on hi ha més immobles que s'estan reformant segons l’últim informe de l’Observatori de l’Ajuntament. Sí el 2022 tenia 96 habitatges en procés de construcció, l'any passat en tenia 252, significant un creixement del 162,5%. El 2023 en tenia 164 i el 2024 en tenia 202.
Aquesta zona de la ciutat engloba totes les edificacions entre la rotonda de Fontajau i la Nestlé i la carretera de Sant Gregori i el carrer Roberto Bolaño. En els últims anys no ha aturat de créixer, ja que a principis de segle hi havia molt pocs immobles en aquest barri i, de fet, té potencial per continuar sumant habitatges, tal com demostren els nombres dels últims anys.
Per això, s'estima que, un cop tots aquests immobles en obres estiguin construïts, la població de Domeny Sud gairebé es dupliqui, passant dels 717 habitants segons les dades del padró de principis de 2025, a tenir-ne 1.400. Cal tenir en compte que les dades són de maig de 2025 i l'informe indica que s'han inclòs aquells habitatges que "formen part d’una obra nova que suposarà la creació de nous habitatges a la ciutat o d’una reforma integral que necessita llicència de primera ocupació". Així, "no es tenen en compte les obres de millora o conservació".
1.514 habitatges en obres
Arreu de la ciutat, el 2025, hi havia 1.514 habitatges en obres, amb una lleugera pujada respecte a l'any anterior (1.502). Sí que a Domeny Sud ha crescut en una cinquantena d'immobles en procés de construcció, però, per exemple, el Barri Vell ha passat de 153 a 132, l'Eixample Nord de 254 a 216 o Montilivi de 218 a 200. Així i tot, aquest últim barri, igual que Domeny Sud, també ha més que doblat la xifra en els últims tres anys, ja que el 2022 en tenia 69.
Històricament, el sector de la ciutat amb més habitatges en obres ha estat l'Eixample Sud, que el 2025 va continuar dominat la classificació amb 357 immobles reformant-se, amb un creixement de l'11,2% respecte al 2024, quan en tenia 321. En el segon lloc del rànquing hi ha passat Domeny Sud, mentre que en la tercera posició hi ha l'Eixample Nord que, històricament, havia estat la segona.
A la cua de la classificació hi ha barris com Fontajau, Germans Sàbat o Torre Gironella que només tenien un habitatge en procés de construcció l'any passat. Mentrestant, altres com Font de la Pólvora, Sant Ponç, Domeny Nord o les Pedreres no en tenien cap.
4.100 habitants més
Un cop els més de 1.500 habitatges en obres siguin una realitat, s’estima que la ciutat passarà a tenir-ne 50.536. Tot això, a més, farà créixer la població en 4.103 habitants més. On ara hi ha més immobles que s’estan construint, per tant, és on creixerà més la població.
L’Eixample Nord ho faran en 967 habitants, mentre que l’Eixample Sud en tindrà 585 més segons les estimacions de l’informe publicat a l’Observatori. Domeny Sud (683), Montilivi (524), el Barri Vell (358), Can Gibert del Pla (228) i el Mercadal (209) serien els sectors de la ciutat on més creixeria el nombre d’habitants.
