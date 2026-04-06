Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï
Asseguren que hi ha professionals amb llicències de fora exercint a la ciutat i altres que directament són "pirates"
Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant de forma irregular i demanen a l'Ajuntament que actuï per posar fi a aquesta situació. El gremi assegura que hi ha professionals que treballen a la ciutat recollint clients, malgrat que tenen la llicència d'un altre ajuntament, una pràctica completament prohibida. En aquest sentit, cal recordar que les llicències de Girona són molt més cares que les d'altres pobles, ja que l'activitat és molt més alta. La normativa, però, només permet recollir clients a Girona a taxistes amb llicència de la ciutat -a menys que sigui una espera-. A més a més, el gremi alerta també que hi ha una quantitat "important" de persones que treballen amb cotxes particulars com a "taxis pirates".
Malestar entre els taxistes de la ciutat de Girona per les pràctiques "il·legals" d'alguns professionals que treballen de manera irregular a la ciutat. Des del gremi han detectat una vintena de professionals que, o bé no tenen permís per operar a la ciutat, o bé són "taxis pirates". En el cas dels primers, el sector assegura que hi ha persones que tenen la llicència d'altres municipis -molt més econòmica- però que treballen recollint clients a Girona un fet que no està permès, ja que només poden recollir clients a la localitat on tenen la llicència.
A vegades, fins i tot, el que passa és que un empresari té una llicència de Girona, però té més taxis amb permisos d'altres llocs i els fa operar a la ciutat. Cal tenir en compte que les llicències a Girona són "molt més cares" que a pobles petits. Això s'explica per la quantitat de feina que ofereix. "Aquí hi ha els hospitals i la majoria de llocs on cal anar a fer gestions", assenyala el president de Gitaxi, Fernando Samitier.
A més, Samitier denuncia que la majoria d'aquests professionals no porten el mòdul exterior obligatori -el rètol a sobre el vehicle- indicant que són taxis, per tal de passar desapercebuts ni tampoc taxímetre, un element "imprescindible" en poblacions de més de 5.000 habitants. Cal tenir en compte que la diferència de preu entre una llicència a Girona o en un poble petit pot superar els 100.000 euros.
Per això, des del sector exigeixen que l'Ajuntament de Girona "actuï" contra aquesta situació que, asseguren, "no passa enlloc més". "Ells estan obligats a fer complir la llei i no ho estan fent. Nosaltres estem molt a sobre dels nostres perquè no facin allò que no han de fer, doncs volem que ells també", reclama Samitier.
En aquest sentit, el president de Gitaxi recorda que "a tot arreu" s'han de fer uns cursos i passar uns exàmens que inclouen tenir el coneixement de la ciutat i de l'ordenança municipal. "Aquí, d'això, no es fa res", carrega Samitier.
Controls dels Mossos
Des del sector són "proactius" en avisar els Mossos i posar les denúncies pertinents quan detecten algú treballant de manera il·legal a la ciutat. Des de la policia estan "atents" a aquesta problemàtica i periòdicament realitzen controls per detectar aquelles persones que no operen de manera correcta, tant en taxis com en VTC.
Coincidint amb la Setmana Santa, la policia ha intensificat els controls especialment a l'aeroport de Girona un "punt calent" on molts conductors que treballen de manera irregular intenten "captar clients". A l'aeroport només els taxis de Vilobí d'Onyar poden fer el que s'anomena "espera" a la parada de taxis, perquè l'aeròdrom es troba dins del terme municipal d'aquesta localitat. Ara bé, té una particularitat, que qualsevol taxi o VTC de fora de Vilobí pot recollir un client, si ho ha contractat prèviament.
Per això, els Mossos intensifiquen la vigilància per controlar que no hi ha VTC ni taxis de fora de Vilobí passant de forma recurrent per davant de la terminal per captar clients, sense tenir un servei contractat. "La nostra presència és dissuasiva, però també dona seguretat a aquells que treballen de forma correcta", explica el sergent i cap de torn de Girona, Juli Lloret.
Aeroport a banda, Lloret assenyala que a l'estiu se'ls acumula la feina d'aquest tipus, especialment en localitats de costa amb l'arribada del turisme. El sergent explica que treballen en binomi, perquè mentre un dels mossos parla amb el conductor i demana la documentació pertinent, l'altre interactua amb el client. "Si veiem que alguna cosa no ens quadra, és quan actuem i tramitem la sanció", assenyala.
