Ensurt per un incendi en una casa de Salt
L'avís s’ha rebut quan sortia fum molt negre de l’interior de l’immoble, situat al passeig dels Països Catalans
Els Bombers han hagut d’actuar aquest dilluns de matinada en un incendi d’habitatge a Salt. El succés s’ha produït cap a tres quarts de dues de la matinada i ha mobilitzat tres dotacions del cos, així com efectius de la Policia Local de Salt i del SEM.
El foc s’ha declarat en un habitatge de dues plantes que estaria deshabitat del passeig dels Països Catalans. Segons han informat els serveis d’emergència, l’avís s’ha rebut quan sortia fum molt negre de l’interior de la casa.
Un cop al lloc, els Bombers han localitzat el focus de l’incendi i han comprovat que el que cremava eren deixalles acumulades dins d’una habitació. Després d’extingir el foc, han fet una recerca per comprovar si hi podia haver víctimes a l’interior de l’immoble, però no n’hi han trobat cap.
Posteriorment, han ventilat l’habitatge afectat i han donat per finalitzada l’actuació.
