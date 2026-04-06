Enxampen dos homes en un intercanvi de droga dins d’un cotxe al barri de Domeny de Girona
Mossos de paisà detenen el conductor i requisen 19 paperines de cocaïna, 24 pastilles MDMA, una peça d’haixix i uns 80 euros
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del 28 de març un home a Domeny, a Girona, per un delicte contra la salut pública després de sorprendre’l, presumptament, venent droga des de l’interior d’un vehicle estacionat. L’arrest es va fer quan faltaven 10 minuts per les tres de la matinada al carrer Enric Bolaño Àvalos, durant un patrullatge de paisà.
Els agents van detectar un cotxe aturat amb dos ocupants a dins i, en situar-se a la seva alçada, van observar que estaven fent un intercanvi de droga. En aquell moment, el copilot va intentar amagar allò que acabava de rebre dins dels pantalons: una paperina de cocaïna i una peça d’haixix.
Arran d’això, els policies van identificar els ocupants i van escorcollar tant el conductor com el vehicle. L’home que conduïa duia a la mà 60 euros en bitllets fraccionats i, a les butxaques de la jaqueta, els agents li van trobar quatre bossetes amb una substància blanquinosa, presumptament cocaïna, i dues caixes blaves amb quatre pastilles cadascuna. A més, als pantalons li van localitzar una altra bosseta amb pols blanca i, dins d’un tub de xocolatines, 14 bossetes més amb la mateixa substància.
L'escorcoll del cotxe: més droga
En l’escorcoll del cotxe, els Mossos van localitzar encara més droga. En una safata situada al costat del seient hi van trobar dues caixetes blaves més, del mateix tipus que les intervingudes a la jaqueta, amb quatre i tres pastilles a l’interior. En aquest mateix compartiment també hi van localitzar un tros de paper d’alumini amb deu pastilles de color rosa amb el logotip d’una calavera.
En total, els agents van intervenir 19 paperines de cocaïna, 24 pastilles -presumptament MDMA o èxtasi-, una peça d’haixix i uns 80 euros entre monedes i bitllets fraccionats. Davant d’aquests indicis, van detenir el conductor, que no tenia antecedents, per un delicte contra la salut pública.
Subscriu-te per seguir llegint
