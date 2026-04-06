Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
El president de la Generalitat visita Casa Cacao i rep la mona elaborada pels germans Roca.
Com és tradició a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra la Pasqua amb una mona de xocolata regalada per uns 'padrins' de gran categoria: els germans Roca. El dolç no només té la singularitat d’haver estat elaborat per aquests reconeguts xefs, sinó que, a més, està dedicat a l’habitatge, un dels principals eixos d’actuació del Govern de la Generalitat en aquesta legislatura.
La mona en si és un gran ou de xocolata amb llet obert per un dels costats en què s’aixequen uns edificis en un to més clar de xocolata que estan sent construïts, per la qual cosa la figura inclou grues que tracten de simbolitzar la construcció d’habitatge públic que està impulsant l’Executiu per pal·liar el dèficit de pisos assequibles que pateixen els ciutadans, assumpte que s’ha consolidat com la principal preocupació.
El president va poder recollir la seva mona durant una visita a Casa Cacao, el projecte gastronòmic creat pels germans Roca a Girona i que està dedicat al món de la producció i degustació del cacau i la xocolata.
