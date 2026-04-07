Els comptadors de bicicletes i patinets de Girona tornen a funcionar després de mesos fora de servei
Les pantalles del carrer de Santa Eugènia i del pont de la Barca tornen a mostrar dades després d’una llarga avaria
Les pantalles dels comptadors de bicicletes i patinets de Girona situats al carrer de Santa Eugènia, a l’altura de la Farinera Teixidor, i al pont de la Barca, ja tornen a funcionar després d’haver estat molts mesos espatllades. Els dos dispositius, instal·lats l’any 2021 per registrar el pas d’usuaris pels carrils bici, feia temps que no funcionaven correctament i havien acabat quedant apagats o sense mostrar dades útils.
En el cas del comptador del carrer de Santa Eugènia, el funcionament ja feia temps que era irregular. Primer anava un dia sí i un dia no, i també arribava a oferir dades errònies que no es corresponien amb les bicicletes i patinets que passaven per la via. Amb el pas dels mesos, la pantalla va acabar completament apagada i sense mostrar cap informació. Durant aquest període, a més, l’estructura es va anar degradant, amb pintades i adhesius, una situació semblant a la del comptador ubicat al pont de la Barca.
Tots dos aparells es van instal·lar durant l’últim trimestre del 2021 amb l’objectiu de quantificar els usuaris que fan servir aquests dos eixos ciclables de la ciutat i diferenciar si circulaven en bicicleta o en patinet. A les pantalles s’hi podia consultar tant el nombre de vehicles registrats al llarg del dia com el còmput acumulat de l’any.
Durant les primeres setmanes de funcionament, el comptador del carrer de Santa Eugènia arribava a registrar més de 1.500 vehicles diaris, entre bicicletes i patinets, mentre que el del pont de la Barca superava els 600 registres diaris. En aquests recomptes, però, s’hi incloïen repeticions de pas de persones que utilitzaven més d’una vegada el carril bici al llarg del mateix dia.
Els dispositius funcionen amb una tecnologia basada en l’anàlisi del senyal magnètic de cada roda, aplicant diferents criteris de diferenciació. Aquest sistema, a través d’un algoritme específic, permetia detectar amb precisió diferents tipus de bicicletes, incloses les que tenen quadres d’alumini o carboni, així com també els patinets elèctrics en les seves diverses tipologies.
A banda de la informació visible a peu de carrer, l’Ajuntament de Girona també havia habilitat un espai web per consultar aquestes dades. Tot i això, durant el temps que els comptadors han estat fora de servei, aquest sistema també donava error i no permetia visualitzar la informació.
El contracte per al subministrament i la instal·lació dels dos panells informatius es va adjudicar a l’empresa Girodservices SL per 28.435 euros. El document establia que els panells havien de garantir el funcionament i el manteniment tant dels programes com del maquinari fora del període de garantia, fixat en un mínim de dos anys. Aquest manteniment havia d’anar a càrrec de l’Ajuntament o bé d’una empresa externa diferent de l’adjudicatària.
No era la primera vegada que els aparells s’espatllaven. En altres ocasions havien deixat la pantalla il·legible o bé havien deixat d’actualitzar la xifra de vehicles que passaven pel carril bici. A l’estiu del 2023, per exemple, ja es va requerir a l’empresa que resolgués una incidència. Amb tot, fins ara no s’havia produït una avaria tan llarga com la dels últims mesos.
La recuperació dels comptadors també l’ha destacada públicament el regidor de Mobilitat i Espai Públic de l’Ajuntament de Girona, Isaac Sànchez Ferrer, que ha assenyalat a la xarxa X que «els comptadors de bicicletes ja tornen a mostrar les dades» i ha agraït la feina dels tècnics de l’àrea per haver trobat solucions per recuperar-los.
Després d’aquest llarg període amb els panells fora de servei, les pantalles ja han estat reparades i tornen a mostrar dades, posant fi a una incidència que s’havia allargat molt més del que havia passat en anteriors ocasions.
