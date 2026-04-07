L’Ajuntament de Salt diu que la Policia Local va evitar 135 ocupacions el 2025
La xifra representa gairebé tres de cada quatre intents detectats al municipi
L’Ajuntament de Salt assegura que la Policia Local va evitar durant el 2025 un total de 135 intents d’ocupació al municipi. Segons les dades difoses pel consistori, aquesta xifra representa el 72,58% dels casos en què els cossos policials van actuar i equival a haver frustrat gairebé tres de cada quatre intents detectats. La informació forma part del balanç anual de la Policia Local i posa l’accent en la rapidesa d’intervenció dels agents com un element clau per evitar que aquestes ocupacions es consolidin. El govern municipal sosté que la col·laboració ciutadana és especialment rellevant en aquests casos, ja que sovint són els mateixos veïns de l’immoble els qui alerten de moviments sospitosos o de possibles entrades en pisos.
Durant l’any passat es van acabar produint 51 ocupacions a Salt. A més, en 57 ocasions l’avís rebut pels cossos policials va acabar sent una falsa alarma. L’Ajuntament explica que en alguns d’aquests casos es tractava d’obres que feia el mateix propietari per condicionar el pis o de sorolls que finalment no corresponien a cap intent real d’ocupació.
Capacitat de resposta
El consistori relaciona aquesta capacitat de resposta amb la sentència de l’Audiència de Girona emesa el febrer del 2025, que, segons assenyala, va establir un nou criteri d’actuació en casos d’ocupacions il·legals recents. D’acord amb aquesta interpretació, els agents poden actuar amb desallotjaments exprés i sense autorització judicial en aquells casos detectats al moment o dins les primeres 24 hores.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha destacat «la bona tasca policial i la coordinació dels agents per actuar amb rapidesa quan es rep l’avís d’un veí o veïna per evitar la majoria d’intents d’ocupació». Segons ha afirmat, aquesta actuació és «clau per garantir un bon clima veïnal a tots els sectors del municipi». En la mateixa línia, la regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha posat en valor la feina preventiva que fa la Policia Local i ha citat iniciatives com el programa Passadissos Nets i Segurs. Segons ha explicat, aquest recurs permet reforçar la seguretat i millorar les condicions de neteja i convivència a les comunitats amb el suport de l’àrea d’habitatge i d’una mediadora que ajuda a gestionar conflictes i necessitats detectades als blocs.
L’Ajuntament també sosté que els fets policials relacionats amb ocupacions han baixat en els últims anys. Segons el balanç municipal, la Policia Local va passar de 513 intervencions el 2023 i 490 el 2024 a 243 el 2025, comptant-hi també les falses alarmes.
