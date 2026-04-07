L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
L'alcalde Salellas diu que el govern preveu aprovar al ple d’abril o maig l’establiment del servei i començar el desplegament al cap d’uns mesos
L’Eixample i Sant Narcís seran els primers barris on es desplegarà la nova zona verda a Girona. Així ho va avançar fa uns dies l’alcalde, Lluc Salellas, durant la reunió amb veïns de l’Eixample, on va concretar el calendari previst per tirar endavant aquesta mesura d’aparcament regulat.
Segons va explicar, el govern municipal preveu portar al ple d’abril o maig l’aprovació de l’establiment del servei de zona verda. Aquest pas és imprescindible per poder ampliar tant les zones verdes com les zones blaves a la ciutat, ja que requereix un estudi previ sobre l’aparcament i la mobilitat. “Hem d’entrar en un estudi bastant complet al voltant de l’aparcament i de la mobilitat. Tot això ho hem acabat, ho hem enllestit”, va afirmar l’alcalde davant dels assistents.
La primera fase
Un cop el ple hi doni llum verda, el desplegament no serà immediat, però sí relativament ràpid. Salellas va assenyalar que, “al cap d’uns mesos” de l’aprovació, es podrà començar a aplicar la nova zona verda. En aquest sentit, va deixar clar que la voluntat del govern és que la primera fase arribi precisament a l’Eixample i Sant Narcís. “La primera zona verda que farem seran els barris de Sant Narcís i el barri de l’Eixample”, va dir. Segons va explicar, aquesta implantació ha de permetre que els veïns i veïnes d’aquests sectors tinguin més capacitat per aparcar en zona regulada amb condicions de resident, en un context on la pressió sobre l’aparcament és elevada.
L’anunci suposa un pas més en l’estratègia municipal d’estendre aquest model d’aparcament a diferents punts de la ciutat. De fet, el 2024 l’Ajuntament ja va ampliar la zona verda Güell-Devesa amb la incorporació de més d’un centenar de places situades a la part nord de Sant Narcís. Aquella actuació també va permetre que veïns d’aquest sector i d’una part de l’Eixample poguessin beneficiar-se de les condicions de resident en aquests espais. Ara, però, el govern planteja una fase més àmplia que ha d’anar més enllà d’aquella ampliació puntual i desplegar la zona verda de manera més extensa en aquests dos barris. L’objectiu, segons va defensar Salellas, és facilitar l’aparcament als residents i ordenar millor l’ús de l’espai públic.
La Implantació
La implantació de la nova zona verda a l’Eixample i Sant Narcís no surt del no-res. Fa anys que l’Ajuntament de Girona treballa amb la idea d’estendre l’aparcament regulat a bona part de la ciutat i reduir el pes de les places gratuïtes en els barris amb més pressió de vehicles. Un estudi municipal ja plantejava actuar sobre 11.784 places no regulades de diversos sectors urbans i preveia fer créixer de manera molt notable la zona verda, que havia de passar de les 869 places existents a 9.176. El mateix document també recollia l’ampliació de la zona blava i la incorporació de la zona taronja, pensada com un aparcament regulat de llarga durada per a conductors de fora de Girona.
Aquell plantejament afectava onze barris —entre els quals el Barri Vell, Santa Eugènia, Mercadal, Sant Narcís, Montilivi o l’Eixample Sud— i dibuixava un escenari en què les places no regulades quedaven reduïdes a la mínima expressió en aquestes zones. El govern municipal justificava aquesta orientació per la necessitat de “controlar l’ús abusiu del vehicle privat” i afavorir un “repartiment equitatiu” de l’espai d’estacionament, especialment en els sectors amb dèficit residencial, més trànsit de rotació o una elevada presència de cotxes de fora. Tot i això, el consistori ja deixava clar aleshores que una cosa era el projecte general i una altra el seu desplegament concret, que s’havia d’acabar ajustant amb els veïns de cada barri.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï