Nou pas endavant per reobrir la passera de la Font del Rei de Girona
Les obres surten a concurs per prop de 930.000 euros en una infraestructura tancada des del 2020 per problemes estructurals
L’Ajuntament de Girona ha tret a concurs les obres de rehabilitació estructural de la passera de la Font del Rei, tancada des del desembre del 2020 per problemes estructurals. El contracte surt amb un pressupost base de 928.702,45 euros amb IVA i fixa un termini d’execució de tretze mesos.
La publicació de la licitació confirma el calendari que l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va avançar fa unes setmanes durant una reunió amb veïns de l’Eixample i que va explicar Diari de Girona. Aleshores, el batlle va situar l’aprovació de la licitació aquesta mateixa setmana i va apuntar que els treballs podrien començar a la tardor.
Segons la documentació publicada, l’actuació preveu la substitució de l’estructura i del tauler de la passera, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat i adaptar-la als estàndards actuals d’ús. El projecte també contempla un increment de l’amplada útil del pas, una de les millores clau per facilitar la mobilitat dels vianants.
En concret, el pressupost base sense IVA és de 767.522,69 euros, mentre que el valor estimat del contracte s’eleva fins als 997.779,50 euros. L’adjudicació es farà mitjançant un únic criteri relacionat amb els costos i el contracte no preveu ni revisió de preus ni divisió en lots. La garantia definitiva s’ha fixat en el 5% de l’import adjudicat.
Pel que fa al calendari, el termini d’execució serà de tretze mesos a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest període s’ha establert d’acord amb el projecte executiu i el programa de treball previst per a les diferents fases de l’obra.
Un informe tècnic
La infraestructura es troba barrada al pas des de fa més de cinc anys, després que un informe tècnic detectés patologies que afectaven sobretot la part inferior de la passarel·la, amb bigues oxidades i lloses de formigó malmeses. Aquesta situació va obligar a tancar-la per motius de seguretat, deixant sense servei un punt de connexió habitual per als veïns de la zona.
La passera, construïda fa mig segle de manera provisional mentre es projectava el pont de la Font del Rei, havia quedat obsoleta amb el pas del temps. Amb la nova actuació, es preveu ampliar-ne l’amplada dels 1,40 metres actuals als 2,80, incorporar il·luminació a banda i banda i instal·lar baranes transparents per millorar el confort i la percepció de seguretat.
A més de les millores tècniques, el projecte també preveu que la futura passera porti el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià, morta el 2019, com a homenatge a la seva trajectòria i a la seva vinculació amb la ciutat.
