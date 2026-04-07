El PSC de Girona proposa un model de ciutat que prioritza l'educació per a tothom
Els socialistes proposen un segon bloc de mesures per a una ciutat més equitativa, amb la lluita contra la segregació escolar i la creació d'un servei municipal d'orientació
El PSC–Girona pel Canvi continua desplegant el seu model de “Ciutat d’educació i aprenentatge” amb un segon bloc de propostes que situa l’educació com a peça central per reforçar la cohesió social, generar oportunitats i avançar cap a una ciutat més equitativa. La formació socialista emmarca aquestes mesures dins el seu projecte de “Govern alternatiu”, que presenta com una proposta per a una Girona millor i pensada per a tothom.
El primer secretari de la formació, Pere Parramon, defensa que les polítiques educatives no es poden definir només des de l’administració i reclama un paper més actiu de l’Ajuntament. “L’educació no es pot decidir des dels despatxos, i l’Ajuntament ha de tenir un paper de mediació i lideratge; cal escoltar, pactar i treballar conjuntament amb tots els agents implicats”, afirma. Amb aquest plantejament, els socialistes proposen reactivar espais de diàleg amb la comunitat educativa, des de les AFA fins als equips docents, amb l’objectiu de construir consensos amplis i ajustar les decisions municipals a les necessitats reals dels centres.
Un dels eixos principals de la proposta és la lluita contra la segregació escolar, que el PSC situa com un dels grans reptes de ciutat. El grup defensa que l’Ajuntament ha d’assumir un paper actiu per garantir que tots els infants i joves tinguin les mateixes possibilitats, visquin on visquin i sigui quin sigui el seu origen. En aquesta línia, planteja reforçar l’educació no formal amb mesures com ara ludoteques de proximitat, programes d’acompanyament, aules de noves oportunitats i protocols més eficaços per combatre l’absentisme escolar. També aposta per donar més reconeixement i suport a la xarxa d’educació no reglada, on inclou escoles d’idiomes, centres esportius i activitats extraescolars, perquè considera que aquests espais tenen un paper clau tant en l’aprenentatge com en la cohesió social i que, fins ara, han quedat massa sovint fora del focus de les polítiques municipals.
El document també posa l’accent en la necessitat que els centres educatius siguin espais segurs, amb eines clares per prevenir i actuar davant qualsevol forma de violència. En aquest punt, el PSC reclama protocols clars contra l’assetjament, la discriminació i l’homofòbia, amb la idea que la convivència i la protecció de l’alumnat han de formar part de qualsevol política educativa seriosa. Parramon resumeix aquesta mirada amb una idea de fons: “La intel·ligència i el talent són a tots els barris. El que ha de garantir l’Ajuntament és que tothom tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar-los”.
Entre les propostes concretes, els socialistes també hi incorporen la creació d’un Servei municipal integral d’orientació educativa i d’aprenentatge, pensat per facilitar l’accés a la formació al llarg de la vida. La idea és que aquest servei pugui ajudar tant les famílies com les persones adultes a orientar-se dins l’oferta educativa, simplificar tràmits i trobar noves opcions formatives. El PSC defensa que l’educació no s’ha d’entendre només com una responsabilitat dels centres escolars, sinó com un projecte de ciutat que interpel·la el conjunt de la comunitat. Des d’aquesta perspectiva, Girona hauria de funcionar com un ecosistema educatiu viu, en què equipaments, entitats, espais culturals i teixit comunitari també participin del procés d’aprenentatge.
Amb aquest enfocament, el grup referma el seu compromís amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores i reivindica una Girona que eduqui dins i fora de l’aula. El PSC–Girona pel Canvi emmarca totes aquestes mesures dins la seva proposta de ciutat “administrada amb rigor i visió de futur” i torna a presentar l’educació com una prioritat política de primer ordre. “Si volem una Girona amb futur, hem de començar per l’educació. Cal un govern actiu que lideri aquest canvi i garanteixi oportunitats reals per a tothom”, conclou Parramon.
