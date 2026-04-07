Uns desconeguts fan destrosses a l'interior del pavelló de Sarrià de Ter

A més de les diverses destrosses, també van buidar extintors a la pista esportiva.

Les imatges de les destrosses a l'interior del pavelló de Sarrià de Ter

Les imatges de les destrosses a l'interior del pavelló de Sarrià de Ter / Ajuntament de Sarrià de Ter

ACN

Sarrià de Ter

Uns desconeguts han aprofitat els dies festius de Setmana Santa per entrar al pavelló municipal de Sarrià de Ter, al Gironès, i fer-hi diverses destrosses. L'ajuntament ha explicat que s'han trencat portes i vitrines, s'ha malmès material esportiu i buidat extintors a la pista, deixant-la coberta de pols. A més, han destrossat la recepció de porteria i han rebentat les màquines d'autovenda. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els fets. Mentrestant, l'Ajuntament de Sarrià de Ter ha tancat l'equipament esportiu mentre la brigada municipal treballa per condicionar-lo una altra vegada. Calculen que tardaran un parell de dies abans no es pugui reprendre la normalitat. Mentrestant, les activitats previstes han quedat suspeses.

