Uns desconeguts fan destrosses a l'interior del pavelló de Sarrià de Ter
A més de les diverses destrosses, també van buidar extintors a la pista esportiva.
Uns desconeguts han aprofitat els dies festius de Setmana Santa per entrar al pavelló municipal de Sarrià de Ter, al Gironès, i fer-hi diverses destrosses. L'ajuntament ha explicat que s'han trencat portes i vitrines, s'ha malmès material esportiu i buidat extintors a la pista, deixant-la coberta de pols. A més, han destrossat la recepció de porteria i han rebentat les màquines d'autovenda. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra ja investiguen els fets. Mentrestant, l'Ajuntament de Sarrià de Ter ha tancat l'equipament esportiu mentre la brigada municipal treballa per condicionar-lo una altra vegada. Calculen que tardaran un parell de dies abans no es pugui reprendre la normalitat. Mentrestant, les activitats previstes han quedat suspeses.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï