Vols comprar-te un vehicle elèctric? Doncs no et pots perdre aquesta jornada
El pròxim 15 d’abril Diari de Girona i Bassols Energia organitzen una taula amb experts
La Cambra de Comerç de Girona acollirà el pròxim 15 d’abril la jornada que porta per títol «Entre la realitat i l’expectativa: el futur del vehicle elèctric» organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de Bassols Energia. Per debatre aquest tema i altres qüestions es comptarà amb la participació de diferents ponents i especialistes en la matèria. L’assistència a la sessió, que començarà a les 6 de la tarda, és totalment gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia a través d'aquest enllaç. Encara queden places per a inscriure’s i fer la reserva.
La taula de debat estarà integrada per Alejandro Valdovinos, Director de RRII de Circutor; Tomàs Megia, Director de l’Oficina per a la Transformació de les Indústries de Mobilitat i Automoció (OPTIMA) i Miquel Bosch, Director general de Bassols Energia mentre que Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona actuarà com a moderador. Després del debat s’obrirà un torn de preguntes obertes perquè el públic que ho desitgi pugui també intervenir. Es tracta d’una sessió a porta oberta al voltant del futur que tindrà el cotxe elèctric en els propers anys en un context marcat per la guerra, la incertesa econòmica i l’augment constant del preu dels carburants. Durant les intervencions dels ponents segur que s’abordaran i es posaran sobre la taula temes relacionats amb la mobilitat elèctrica com la sostenibilitat, els avenços en bateries, la infraestructura de recàrrega i els nous models de mobilitat urbana, entre altres qüestions.
La idea és que l’acte es converteixi en un espai de diàleg per reflexionar sobre els reptes i oportunitats de la transició energètica i sobre com avançar cap a una mobilitat que sigui molt més eficient i sostenible. La implantació del vehicle elèctric ja és tota una realitat. I així ho acrediten algunes dades: a la Unió Europea durant l’any passat, els vehicles 100% elèctrics van arribar al 17,4% de quota de matriculacions mentre que els híbrids (HEV) ja són la primera opció amb 34,5%. En l’àmbit de l’Estat espanyol, els vehicles endollables van vorejar el 19% del total dels cotxes matriculats. A les comarques gironines les dades són positives. Els vehicles amb combustibles alternatius, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas, continuen essent els únics que registren dades a l’alça aquest 2026, liderant, com ja és habitual, les vendes a la província. Fins el feber, sumen 1.607 operacions, un 23,6% més que l’any passat, amb una quota de mercat del 71,9%.
