El congrés de negocis digitals Trafffic torna a Girona amb ponències sobre intel·ligència artificial i estratègies de creixement

L’esdeveniment celebrarà la quarta edició del 16 al 18 d’abril a l’Auditori Palau de Congressos amb tres jornades de ponències, espais per fer xarxa i la incorporació de la FFFira-tech

Gemma Geis, durant la presentació / DdG

El congrés de negocis digitals Trafffic tornarà a Girona del 16 al 18 d’abril amb la celebració de la seva quarta edició, que incorpora com a principal novetat la FFFira-tech, una fira tecnològica d’accés gratuït. L’esdeveniment tindrà lloc a l’Auditori Palau de Congressos i mantindrà el format de tres jornades dedicades a la innovació, la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades i l’estratègia digital.

L’edició de l’any passat va reunir més de 700 professionals presencials i més de 800 participants en estríming, i per aquest 2026 l’organització aspira a créixer amb més contingut i noves experiències. La nova fira, impulsada conjuntament amb l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), busca reforçar la connexió entre empreses i professionals del sector i ampliar el format del congrés amb un espai expositiu.

“Talent, empresa i coneixement”

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis, ha destacat que la consolidació del congrés “és una molt bona notícia per a la ciutat” i ha remarcat que l’esdeveniment connecta “talent, empresa i coneixement”. Per la seva banda, la representant de l’organització, Eva Olivares, ha defensat que la fira gratuïta vol “democratitzar aquest coneixement i fer créixer la musculatura digital del territori”.

La programació arrencarà el dijous 16 d’abril a la tarda amb l’obertura de la FFFira-tech, xerrades breus orientades a professionals del sector, un fòrum d’inversió a càrrec de BAGi - Business Angels Girona i una taula rodona impulsada per Girona NEXT sobre emprenedoria i negocis en línia.

La jornada central serà la del divendres 17 d’abril, amb ponències sobre intel·ligència artificial aplicada al negoci, posicionament orgànic, publicitat digital, anàlisi de dades, xarxes socials i estratègies de creixement empresarial. Hi participaran, entre altres, Jon Hernández, Iñaki Huerta, Marina Brocca i Cristina Campeny, de Frit Ravich, així com altres professionals del sector digital.

El congrés es tancarà el dissabte 18 d’abril amb una jornada més orientada a la creació de contactes professionals, que inclourà una visita guiada pel centre històric de Girona i un vermut final.

Notícies relacionades

La FFFira-tech s’ubicarà al vestíbul de l’Auditori i reunirà empreses dels àmbits digital i tecnològic amb estands expositors i un escenari propi amb xerrades breus per presentar projectes i tendències emergents. Amb aquesta incorporació, Trafffic reforça la seva aposta per donar visibilitat als projectes digitals del territori i generar noves oportunitats de col·laboració.

  1. «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
  2. Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
  3. L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
  4. Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
  5. Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
  6. L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
  7. Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
  8. Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona

Una fuita de gas obliga a confinar 14 veïns i evacuar-ne 32 en dos edificis de Roses

L'empordanès Pau Cusí guanya el Roc Boronat per «Les entranyes»

Dotze punts clau d'un estudi per convertir la carretera Barcelona de Girona en en "embut" de trànsit i deixar la ronda Ferran Puig d'un sol sentit

Un incendi en una casa de Palamós deixa dos ferits per inhalació de fum

Sabies que a Blanes hi ha una creu pirata feta amb calaveres reals?

L'Hospital de Campdevànol incorpora un nou equip per tractar lesions a la pell amb l'ajuda d'Oncolliga

Aposta de l'hospital d'Olot per la seguretat al quiròfan amb un nou sistema digital per rastrejar els estris

Hisenda preveu ingressar més i retornar menys en la campanya de la renda a Girona

