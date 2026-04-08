El congrés de negocis digitals Trafffic torna a Girona amb ponències sobre intel·ligència artificial i estratègies de creixement
L’esdeveniment celebrarà la quarta edició del 16 al 18 d’abril a l’Auditori Palau de Congressos amb tres jornades de ponències, espais per fer xarxa i la incorporació de la FFFira-tech
El congrés de negocis digitals Trafffic tornarà a Girona del 16 al 18 d’abril amb la celebració de la seva quarta edició, que incorpora com a principal novetat la FFFira-tech, una fira tecnològica d’accés gratuït. L’esdeveniment tindrà lloc a l’Auditori Palau de Congressos i mantindrà el format de tres jornades dedicades a la innovació, la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades i l’estratègia digital.
L’edició de l’any passat va reunir més de 700 professionals presencials i més de 800 participants en estríming, i per aquest 2026 l’organització aspira a créixer amb més contingut i noves experiències. La nova fira, impulsada conjuntament amb l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), busca reforçar la connexió entre empreses i professionals del sector i ampliar el format del congrés amb un espai expositiu.
“Talent, empresa i coneixement”
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis, ha destacat que la consolidació del congrés “és una molt bona notícia per a la ciutat” i ha remarcat que l’esdeveniment connecta “talent, empresa i coneixement”. Per la seva banda, la representant de l’organització, Eva Olivares, ha defensat que la fira gratuïta vol “democratitzar aquest coneixement i fer créixer la musculatura digital del territori”.
La programació arrencarà el dijous 16 d’abril a la tarda amb l’obertura de la FFFira-tech, xerrades breus orientades a professionals del sector, un fòrum d’inversió a càrrec de BAGi - Business Angels Girona i una taula rodona impulsada per Girona NEXT sobre emprenedoria i negocis en línia.
La jornada central serà la del divendres 17 d’abril, amb ponències sobre intel·ligència artificial aplicada al negoci, posicionament orgànic, publicitat digital, anàlisi de dades, xarxes socials i estratègies de creixement empresarial. Hi participaran, entre altres, Jon Hernández, Iñaki Huerta, Marina Brocca i Cristina Campeny, de Frit Ravich, així com altres professionals del sector digital.
El congrés es tancarà el dissabte 18 d’abril amb una jornada més orientada a la creació de contactes professionals, que inclourà una visita guiada pel centre històric de Girona i un vermut final.
La FFFira-tech s’ubicarà al vestíbul de l’Auditori i reunirà empreses dels àmbits digital i tecnològic amb estands expositors i un escenari propi amb xerrades breus per presentar projectes i tendències emergents. Amb aquesta incorporació, Trafffic reforça la seva aposta per donar visibilitat als projectes digitals del territori i generar noves oportunitats de col·laboració.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona