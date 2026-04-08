La Coordinadora d'ONG Solidàries denuncia que l'Ajuntament de Salt prohibeix una cursa anti-racista pels carrers del municipi
El consistori al·lega que "bloquejaria" els principals eixos de circulació i assegura que els han proposat itineraris alternatius "com es fa amb la majoria de les curses que es fan al municipi"
La Coordinadora d'ONG Solidàries denuncia que l'Ajuntament de Salt ha prohibit una cursa anti-racista pels carrers del municipi, organitzada per 53 entitats ciutadanes de Salt i Girona.
A través d'un comunicat, lamenten que "l’Ajuntament es nega a autoritzar l’esdeveniment per manca d’efectius policials i pels problemes d’afectació viària que provocaria i només l’autoritzaria si es corregués a les Deveses", un fet que "desvirtuaria totalment el caràcter reivindicatiu" de l'esdeveniment. I és que l'objectiu de la marxa esportiva i reivindicativa, que s'havia de celebrar entre Salt i Girona, és "lluitar contra la violència estructural i personal que rep una part de la ciutadania per motius purament racistes i més actualment amb l’augment dels discursos d’extrema dreta".
Amb tot, lamenten que "els carrers de Salt es tallen per un munt d’esdeveniments ciutadans com la cavalcada de Reis, les rues de Carnestoltes, la Festa Major o, fa poques setmanes, el pas de la Volta Ciclista Catalana". Les entitats organitzadores han demanat una reunió amb l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, per expressar el seu malestar i trobar una solució: "És realment sorprenent que un Ajuntament com el de Salt estigui en contra d’un acte ciutadà, anti-racista i reivindicatiu d’aquestes característiques", assenyalen. Per contra, asseguren, "l'Ajuntament de Girona no ha posat cap impediment".
Un itinerari alternatiu
L’Ajuntament de Salt, per la seva banda, defensa que "no ha prohibit en cap cas la celebració de la cursa" i assenyala que "veient les afectacions de trànsit que comportaria el recorregut proposat pels organitzadors se’ls ha proposat itineraris alternatius com es fa amb la majoria de curses que es fan al municipi". A més, subratlla que "no veiem equilibrat que es comparin les afectacions de Salt amb les de Girona, ja que el recorregut que proposen les entitats només afecta un parell de carrers de la capital, en canvi, al municipi de Salt bloquejaria gairebé la totalitat del passeig Països Catalans i el carrer Major, dos eixos viaris bàsics per a la circulació".
També asseguren que "es treballa per poder fer una nova trobada i seguir treballant amb possibles alternatives i solucions acordades" i lamenten que els organitzadors "busquin polititzar la cursa quan l’Ajuntament de Salt és un agent històric de lluita contra el racisme, amb projectes i programes que treballen en pro d’una bona convivència i la generació de noves oportunitats per tots els saltencs i saltenques".
